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Цуренко в 10-й раз подряд сыграет в основе Уимблдона

Теннис
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Украинка прошла квалификацию

Цуренко в 10-й раз подряд сыграет в основе Уимблдона

Новина українською

Леся Цуренко в финале квалификации Уимблдона в трех сетах оформила волевую победу над 12-й сеяной из Китая Ван Яфань (5:7, 6:2, 6:2). Матч продолжался 2 часа и 23 минуты.

Цуренко после неудачного начала матча в двух заключительных сетах сделала шесть брейков при двух неудачных геймах на своей подаче.

В основной сетке Уимблдона Цуренко присоединилась к Элине Свитолиной, Марте Костюк и Катерине Козловой.

Леся Цуренко в 10-й раз подряд сыграет в основе Уимблдона. Свой лучший результат на травяном Шлеме киевлянка показала в 2017 году, когда дошла до третьего раунда, проиграв Магдалене Рыбариковой.

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В статье: Леся Цуренко Уимблдон-2021
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