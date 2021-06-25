Леся Цуренко в финале квалификации Уимблдона в трех сетах оформила волевую победу над 12-й сеяной из Китая Ван Яфань (5:7, 6:2, 6:2). Матч продолжался 2 часа и 23 минуты.

Цуренко после неудачного начала матча в двух заключительных сетах сделала шесть брейков при двух неудачных геймах на своей подаче.

В основной сетке Уимблдона Цуренко присоединилась к Элине Свитолиной, Марте Костюк и Катерине Козловой.

Леся Цуренко в 10-й раз подряд сыграет в основе Уимблдона. Свой лучший результат на травяном Шлеме киевлянка показала в 2017 году, когда дошла до третьего раунда, проиграв Магдалене Рыбариковой.