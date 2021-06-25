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Чемпион пяти турниров АТР завершил карьеру

Теннис
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Ушел в 35

Чемпион пяти турниров АТР завершил карьеру

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Бывшая 12-я ракетка мира и победитель пяти турниров АТР Виктор Троицки после поражения во втором раунде квалификации Уимблдона сообщил о завершении карьеры теннисиста.

Троицки с 2008 года одержал 50 побед на турнирах Большого шлема, но ни разу не проходил далее четвертого раунда.

Серб по разу обыгрывал Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, а всего на его счету 10 побед над игроками из топ-10.

Также Виктор Троицки является победителем Кубка Дэвиса 2010 года в составе сборной Сербии.

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В статье: теннис Виктор Троицки
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