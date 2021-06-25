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Чемпион пяти турниров АТР завершил карьеру
Ушел в 35
фото - rolandgarros.com
Бывшая 12-я ракетка мира и победитель пяти турниров АТР Виктор Троицки после поражения во втором раунде квалификации Уимблдона сообщил о завершении карьеры теннисиста.
Троицки с 2008 года одержал 50 побед на турнирах Большого шлема, но ни разу не проходил далее четвертого раунда.
Серб по разу обыгрывал Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, а всего на его счету 10 побед над игроками из топ-10.
Также Виктор Троицки является победителем Кубка Дэвиса 2010 года в составе сборной Сербии.
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