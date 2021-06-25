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Циципас получил wild card в парную сетку Уимблдона

Теннис
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Также уайлд-кард дали и его брату Петросу

Циципас получил wild card в парную сетку Уимблдона

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Стали известны обладатели wild card в парную сетку "Уимблдона". Ими стали:

Стефанос Циципас (№148 в парном рейтинге) и его брат Петрос (№300);

Лиам Броади (№252) и Райан Пенистон (№478);

Люк Джонсон (№431) и Антон Матусевич (№994);

Мариуc Копил (№401) и Джей Кларк (№1043);

Алистер Грэй (№1041) и Эйден Макхью (№669);

Стюарт Паркер (№1145) и Джеймс Уорд (без рейтинга).

Отметим, что у братьев Циципасов наивысший суммарный рейтинг среди всех обладателей wild card.

Посев на "Уимблдоне" возглавят №1 в парном рейтинге Никола Мектич и Мате Павич. Напомним, они пропустили "Ролан Гаррос" из-за коронавируса.

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В статье: Стефанос Циципас
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