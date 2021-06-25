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Циципас получил wild card в парную сетку Уимблдона
Также уайлд-кард дали и его брату Петросу
фото - rolandgarros.com
Стали известны обладатели wild card в парную сетку "Уимблдона". Ими стали:
Стефанос Циципас (№148 в парном рейтинге) и его брат Петрос (№300);
Лиам Броади (№252) и Райан Пенистон (№478);
Люк Джонсон (№431) и Антон Матусевич (№994);
Мариуc Копил (№401) и Джей Кларк (№1043);
Алистер Грэй (№1041) и Эйден Макхью (№669);
Стюарт Паркер (№1145) и Джеймс Уорд (без рейтинга).
Отметим, что у братьев Циципасов наивысший суммарный рейтинг среди всех обладателей wild card.
Посев на "Уимблдоне" возглавят №1 в парном рейтинге Никола Мектич и Мате Павич. Напомним, они пропустили "Ролан Гаррос" из-за коронавируса.
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