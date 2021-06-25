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Симона Халеп не сыграет на Уимблдоне
Теннисистка ещё не восстановилась от травмы
Третья ракетка мира Симона Халеп сообщила, что не сыграет на "Уимблдоне", который стартует 28 июня. Действующая чемпионка пропустит турнир из-за проблем с икроножной мышцей.
Напомним, Халеп надорвала левую икроножную мышцу в матче против Анжелик Кербер в Риме. Из-за травмы она снялась с "Ролан Гаррос", где была чемпионкой в 2018 году.
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