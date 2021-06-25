Симона Халеп не сыграет на Уимблдоне

Третья ракетка мира Симона Халеп сообщила, что не сыграет на "Уимблдоне", который стартует 28 июня. Действующая чемпионка пропустит турнир из-за проблем с икроножной мышцей.

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Напомним, Халеп надорвала левую икроножную мышцу в матче против Анжелик Кербер в Риме. Из-за травмы она снялась с "Ролан Гаррос", где была чемпионкой в 2018 году.