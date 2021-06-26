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Новак Джокович: Для теннисиста каждый Большой Шлем как Эверест

Теннис
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Новак Джокович: Для теннисиста каждый Большой Шлем как Эверест

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович поделился планами на Wimbledon и рассказал о впечатлениях от возможности завоевать 20 титул серии Большого Шлема. Его слова цитирует официальный сайт АТР:

"Я дал себе хорошую возможность, выиграв Australian Open и "Ролан Гаррос". Но к этому супердостижению еще очень далеко. Я, несомненно, постараюсь это сделать. Сейчас мне предстоит сыграть на "Уимблдоне", и я надеюсь, что смогу снова взять трофей.

Надеюсь, что смогу продолжить эту серию. Я хорошо чувствую себя на траве. Думаю, с годами я сильно прибавил в игре на ней.

Для теннисиста каждый "Большой шлем", наверное, как Эверест, на который нужно подняться. Двухнедельный турнир, 128 игроков, пятисетовый формат. Столько всего происходит на корте и за его пределами, так что давление большое. Я знаю, как с этим справляться, так что пока сосредоточусь на одном турнире, а там посмотрим.

Я обязательно буду бороться за титул на Уимблдоне, US Open и любом другом турнире и "шлеме", где сыграю. У меня всегда большие амбиции и высокие ожидания от себя, но я стараюсь жить настоящим. Я знаю, что если все делаю правильно, если я в правильном состоянии, так сказать, тела и души, то могу выиграть у любого на любом покрытии" - сказал он.

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В статье: Новак Джокович
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