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Свитолина готова к старту Wimbledon. Видео
Украинка на низком старте
Украинская теннисистка, шестая ракетка мира Элина Свитолина готова к старту Wimbledon. Соответствующее видео наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Новак Джокович
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