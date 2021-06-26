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Илья Марченко: Попросил нашу федерацию на Олимпиаду меня даже не заявлять
Комментарий украинца
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №210) заявил, что не желает участвовать в Олимпийских играх 2021 в Токио.
- Сергей Стаховский намекал о возможной wild card для тебя на Олимпиаду. Какие твои ожидания на сей счет?
- Wild card, еще и для меня? На Олимпиаде я уже был, медали мне там не светят. Я попросил нашу федерацию меня даже не заявлять. В этот период есть возможность хорошо сыграть в Туре, так как многие предпочтут отправиться в Японию на Игры. Неплохой шанс воспользоваться ситуацией.
Напомним, что Свитолина
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