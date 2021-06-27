Роджер Федерер: После выступления на Уимблдоне я буду решать, каким далее будет календарь этим летом

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер (АТР №4) прокомментировал свои планы на Wimbledon и рассказал о будущем.

"Конечно, этот Уимблдон совсем другой по сравнению с тем, что было последние 20 лет, когда я здесь выступал. Потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться к ограничениям и правилам, но все нормально. Обычно мы приезжали с семьей, дети вокруг бегали, мы делали покупки и все такое. Все равно это большая честь, что я могу здесь сыграть. Учитывая все события, это здорово, что Уимблдон вернулся. Я счастлив быть здесь, я не буду жаловаться.

Я не знаю, почему в Галле я был в таком состоянии, в котором был. Похоже на мои юниорские годы, когда я все видел в плохом свете. Я должен думать обо всех положительных моментах в последние недели, что я приехал на Уимблдон, что у меня есть шанс сыграть. Я знаю, что если смогу набрать форму, то смогу выйти во вторую неделю, такая сейчас у меня цель.

Только после выступления на Уимблдоне я буду решать, каким далее будет мой календарь этим летом. Я хотел бы выступить на Олимпиаде, но это все будем обсуждать потом. Я бы сам хотел сказать вам больше, раньше с этим было проще, но сейчас все не так легко. С возрастом ты не можешь играть везде. У меня никогда не было цели выступать в 40 лет. Я думаю, возможно, до 35, что уже считалось почтенным возрастом для тенниса. Только в последние годы уже как-то так сложилось. И я тоже никогда не думал, что со всеми операциями буду способен продолжать. Я чувствую, что все еще это люблю, а что будет с результатами, вернуться ли они, я посмотрю. Очевидно, что сейчас у меня важный турнир" - сказал он.