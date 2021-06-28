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Звезду британского тенниса сняли с Уимблдона
Виноват коронавирус
фото - news.sky.com
Организаторы Уимблдона на официальном уровне объявили, что первая ракетка Великобритании Йоханна Конта не выступит на домашнем Шлеме из-за контакта с членом команды, который сдал положительный тест на коронавирус.
Конта отправилась на 10-дневную самоизоляцию, а ее место в турнирной сетке досталось Ван Яфань, которая в финале квалификации проиграла украинке Лесе Цуренко.
Johanna Konta has been withdrawn from The Championships - in line with government legislation she is required to self-isolate for 10 days having been classified as a close contact of a positive test for COVID-19.— Wimbledon (@Wimbledon) June 27, 2021
Yafan Wang will take her position in the draw as a lucky loser.
Конта в 2017 году на Уимблдоне доходила до полуфинала, а два года назад британка остановилась на четвертьфинальной стадии.
Матчи основной сетки Уимблдона стартуют в Лондоне сегодня, 28 июня.
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