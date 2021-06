Звезду британского тенниса сняли с Уимблдона

Организаторы Уимблдона на официальном уровне объявили, что первая ракетка Великобритании Йоханна Конта не выступит на домашнем Шлеме из-за контакта с членом команды, который сдал положительный тест на коронавирус.

Конта отправилась на 10-дневную самоизоляцию, а ее место в турнирной сетке досталось Ван Яфань, которая в финале квалификации проиграла украинке Лесе Цуренко.

Johanna Konta has been withdrawn from The Championships - in line with government legislation she is required to self-isolate for 10 days having been classified as a close contact of a positive test for COVID-19.



Yafan Wang will take her position in the draw as a lucky loser.