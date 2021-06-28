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Звезду британского тенниса сняли с Уимблдона

Теннис
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Виноват коронавирус

Звезду британского тенниса сняли с Уимблдона

фото - news.sky.com

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Организаторы Уимблдона на официальном уровне объявили, что первая ракетка Великобритании Йоханна Конта не выступит на домашнем Шлеме из-за контакта с членом команды, который сдал положительный тест на коронавирус.

Конта отправилась на 10-дневную самоизоляцию, а ее место в турнирной сетке досталось Ван Яфань, которая в финале квалификации проиграла украинке Лесе Цуренко.

Конта в 2017 году на Уимблдоне доходила до полуфинала, а два года назад британка остановилась на четвертьфинальной стадии.

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют в Лондоне сегодня, 28 июня.

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В статье: Йоханна Конта Уимблдон коронавирус
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