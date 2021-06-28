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Сегодня в Лондоне стартует Уимблдон
Долгожданное возвращение травяного Шлема
После годичного перерыва, связанного с пандемией COVID-19, на Туманном Альбионе возобновляется розыгрыш старейшего турнира Большого шлема. С 28 июня по 11 июля лучшие теннисисты мира на травяных кортах Лондона разыграют чуть больше 35 миллионов фунтов призовых.
У мужчин главным фаворитом на титул считается первая ракетка мира и действующий чемпион турнира Новак Джокович, который после побед на Australian Open и Ролан Гаррос претендует на календарный Шлем.
В женском одиночном разряде традиционно ожидаются сюрпризы. В статусе лидера посева в Лондоне сыграет Эшли Барти, а вот Симона Халеп из-за проблем со здоровьем титул защищать не будет.
Украина на Уимблдоне в одиночном разряде представлена только у женщин, причем Элина Свитолина впервые в карьере попала в топ-3 посева травяного Шлема. Также в Лондоне сыграют Марта Костюк, Екатерина Козлова и Леся Цуренко.
Матчи Уимблдонского турнира на территории Украины транслируют телеканалы Setanta Sports, а за всеми ключевыми событиями вы можете следить в теннисном разделе портала UA-Футбол.
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