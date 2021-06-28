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Костюк празднует 19-й день рождения

Теннис
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Поздравления теннисистке!

Костюк празднует 19-й день рождения

Фото - Facebook

Новина українською

Третьей ракетке Украины Марте Костюк сегодня, 28 июня, исполнилось 19 лет.

На счету Костюк 5 титулов ITF в одиночном и парном разряде, также украинка становилась чемпионкой юниорского Australian Open и доходила до четвертого раунда на Ролан Гаррос-2021.

После успеха в Париже Костюк стала 11-й теннисисткой в истории Украины с как минимум 1 миллионом долларов призовых.

19-й день рождения Костюк встречает в статусе 70-й ракетки мира.

Во вторник Марта Костюк в первом раунде Уимблдона сыграет с Кики Бертенс.

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В статье: теннис Марта Костюк
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