Костюк празднует 19-й день рождения

Третьей ракетке Украины Марте Костюк сегодня, 28 июня, исполнилось 19 лет.

На счету Костюк 5 титулов ITF в одиночном и парном разряде, также украинка становилась чемпионкой юниорского Australian Open и доходила до четвертого раунда на Ролан Гаррос-2021.

После успеха в Париже Костюк стала 11-й теннисисткой в истории Украины с как минимум 1 миллионом долларов призовых.

19-й день рождения Костюк встречает в статусе 70-й ракетки мира.

Во вторник Марта Костюк в первом раунде Уимблдона сыграет с Кики Бертенс.