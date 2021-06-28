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Уимблдон. Соболенко с разгромом вышла во второй раунд
Первые результаты из Лондона
фото - celebmafia.com
Вторая сеяная из Беларуси Арина Соболенко без особых проблем выиграла стартовый матч на турнире, отдав 191-й ракетке мира Монике Никулеску всего пять геймов (6:1, 6:4).
Первый сет белоруска забрала с двумя брейками, а во второй партии еще трижды взяла гейм на приеме, чем компенсировала два брейка от Никулеску.
Соболенко в первом матче на Уимблдоне подала 6 эйсов, сделала 5 брейков, проиграла 2 гейма на своей подаче, а также организовала 47 виннерсов при 30 невынужденных ошибках.
First win of The Championships 2021 belongs to @SabalenkaA ✅— Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2021
The No.2 seed defeats Monica Niculescu 6-1, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/MIYHb7RaQZ
Арина Соболенко повторила личный рекорд на Уимблдоне, а ее следующей соперницей на турнире станет победительница матча Даниэле Лао – Кэти Бултер.
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