Уимблдон. Соболенко с разгромом вышла во второй раунд

Вторая сеяная из Беларуси Арина Соболенко без особых проблем выиграла стартовый матч на турнире, отдав 191-й ракетке мира Монике Никулеску всего пять геймов (6:1, 6:4).

Первый сет белоруска забрала с двумя брейками, а во второй партии еще трижды взяла гейм на приеме, чем компенсировала два брейка от Никулеску.

Соболенко в первом матче на Уимблдоне подала 6 эйсов, сделала 5 брейков, проиграла 2 гейма на своей подаче, а также организовала 47 виннерсов при 30 невынужденных ошибках.

First win of The Championships 2021 belongs to @SabalenkaA ✅



The No.2 seed defeats Monica Niculescu 6-1, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/MIYHb7RaQZ