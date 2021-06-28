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Уимблдон. Соболенко с разгромом вышла во второй раунд

Теннис
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Первые результаты из Лондона

Уимблдон. Соболенко с разгромом вышла во второй раунд

фото - celebmafia.com

Новина українською

Вторая сеяная из Беларуси Арина Соболенко без особых проблем выиграла стартовый матч на турнире, отдав 191-й ракетке мира Монике Никулеску всего пять геймов (6:1, 6:4).

Первый сет белоруска забрала с двумя брейками, а во второй партии еще трижды взяла гейм на приеме, чем компенсировала два брейка от Никулеску.

Соболенко в первом матче на Уимблдоне подала 6 эйсов, сделала 5 брейков, проиграла 2 гейма на своей подаче, а также организовала 47 виннерсов при 30 невынужденных ошибках.

Арина Соболенко повторила личный рекорд на Уимблдоне, а ее следующей соперницей на турнире станет победительница матча Даниэле Лао – Кэти Бултер.

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В статье: Арина Соболенко Уимблдон-2021
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