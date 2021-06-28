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Уимблдон-2021. Циципас зачехлил ракетку в первом раунде, Джокович отдал один сет
Первый день - уже сенсация
АТР
В понедельник, 28-го июня, в Лондоне стартовал третий в сезоне турнир Большого Шлема Уимблдон. В мужской одинарной сетке состоялись два стартовых поединка с участием звездных спортсменов.
Так, победитель последнего Уимблдона (2019), первая ракетка планеты, девятнадцатикратный победитель ТБШ Новак Джокович играл против британца Джека Дрейпера (ATP№ 253). Серб проиграл первый сет, но затем без особых проблем взял три партии и оформил выход во второй круг. Матч продолжался два часа и две минуты.
Уимблдон-2021. Первый круг
Н. Джокович (1) - Дж. Дрейпер (253) 3:1 (4:6, 6:1, 6:2, 6:2)
Соперник Джоковича по последнему финалу на турнирные Большого Шлема ("Роллан Гаррос") Стефанос Циципас проиграл в трех сетах. Грек не справился с напором американца Фрэнсиса Тиафо (ATP№ 57). Четвертый сеяный на турнире Циципас отдал первые два сета со счетом 4:6, а третий проиграл с еще более существенным отставанием – 3:4.
Уимблдон-2021. первый круг
С. Циципас (4) - Ф. Тиафо (57) 0:3 (4:6, 4:6, 3:6)
Джокович в следующем раунде сыграет с победителем пары Барриос - Андерсон. Тиафо будет соперничать с Поспишылом или Карбальес Баена.
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