Уимблдон-2021. Циципас зачехлил ракетку в первом раунде, Джокович отдал один сет

В понедельник, 28-го июня, в Лондоне стартовал третий в сезоне турнир Большого Шлема Уимблдон. В мужской одинарной сетке состоялись два стартовых поединка с участием звездных спортсменов.

Так, победитель последнего Уимблдона (2019), первая ракетка планеты, девятнадцатикратный победитель ТБШ Новак Джокович играл против британца Джека Дрейпера (ATP№ 253). Серб проиграл первый сет, но затем без особых проблем взял три партии и оформил выход во второй круг. Матч продолжался два часа и две минуты.

Уимблдон-2021. Первый круг

Н. Джокович (1) - Дж. Дрейпер (253) 3:1 (4:6, 6:1, 6:2, 6:2)

Соперник Джоковича по последнему финалу на турнирные Большого Шлема ("Роллан Гаррос") Стефанос Циципас проиграл в трех сетах. Грек не справился с напором американца Фрэнсиса Тиафо (ATP№ 57). Четвертый сеяный на турнире Циципас отдал первые два сета со счетом 4:6, а третий проиграл с еще более существенным отставанием – 3:4.

Уимблдон-2021. первый круг

С. Циципас (4) - Ф. Тиафо (57) 0:3 (4:6, 4:6, 3:6)

Джокович в следующем раунде сыграет с победителем пары Барриос - Андерсон. Тиафо будет соперничать с Поспишылом или Карбальес Баена.