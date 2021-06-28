Уимблдон. Мугуруса, Сабаленко, Свёнтек и Кенин идут дальше

Сегодня в Великобритании стартовал теннисный Уимблдонский турнир. В женской сетке, пожалуй, главной неожиданностью можно считать вылет в первом раунде финалистки последнего Ролан Гаррос Светланы Кузнецовой (№40), которая в двух сетах проиграла нидерландке Лесли Керкхове (174).

Среди остальных результатов отмечаем победы Гарбинье Мугурусы (12), Софии Кенин (6) и Иги Свёнтек (9). Все они затратили на свои победы около часа.

Фиона Ферро (Франция) - Гарбинье Мугуруса (Испания) 0:6, 1:6

Синь Ю Ван (Китай) - Софья Кенин (США) 4:6, 2:6

Ига Свёнтек (Польша) - Шувей Се (Таиланд) 6:4, 6:4

Светлана Кузнецова (Россия) - Лесли Керкхове (Нидерланды) 3:6, 3:6

Моника Никулеску (Румыния) - Арина Сабаленко (Беларусь) 1:6, 4:6