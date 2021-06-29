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Уимблдон. Маррей впервые с 2017 года побеждает на турнире
Большое возвращение
Фото: ATP Tour / Автор неизвестен
Британский теннисист Энди Маррей стартовал с победы на Уимблдонском турнире. 118-я ракетка мира обыграл грузина Николоза Басилашвили в четырёх сетах.
Маррей выиграл два сета кряду, а по ходу третьего вёл 5:0, но не смог подать на матч. В дебюте четвёртой партии британец сделал ещё один брейк и довёл наконец-то дело до победы.
Напомним, что Энди пропустил длительное время из-за травмы бедра и не участвовал на Уимблдоне с 2017 года, когда в последний раз на турнире и побеждал. Следующим соперником британца станет кто-то из квалифаеров: Оскар Отте или Артур Рендеркнек.
Энди Маррей (Великобритания) - Николоз Басилашвили (Грузия) 6:4, 6:3, 5:7, 6:3
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