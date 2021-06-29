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Джокович на старте Уимблдона выиграл гейм за 46 секунд. ВИДЕО
Первые ракетки мира они такие
фото - flashscore.com.ua
Новак Джокович в первом раунде Уимблдона в четырех сетах прошел британца Джека Дрейпера (4:6, 6:1, 6:2, 6:2).
Одним из самых ярких событий матча стал гейм на подаче серба в концовке третьего сета. Действующему победителю травяного Шлема понадобилось лишь 46 секунд, чтобы защитить свою подачу. Четыре эйса – Дрейпер ни разу не коснулся мяча!
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