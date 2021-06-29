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Джокович на старте Уимблдона выиграл гейм за 46 секунд. ВИДЕО

Теннис
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Первые ракетки мира они такие

Джокович на старте Уимблдона выиграл гейм за 46 секунд. ВИДЕО

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Новак Джокович в первом раунде Уимблдона в четырех сетах прошел британца Джека Дрейпера (4:6, 6:1, 6:2, 6:2).

Одним из самых ярких событий матча стал гейм на подаче серба в концовке третьего сета. Действующему победителю травяного Шлема понадобилось лишь 46 секунд, чтобы защитить свою подачу. Четыре эйса – Дрейпер ни разу не коснулся мяча!

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В статье: Новак Джокович Уимблдон-2021
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