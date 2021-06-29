Четыре украинки сыграют на Уимблдоне. Чего от них ждать?

Сергей Стаховский и Илья Марченко на Уимблдоне не смогли преодолеть квалификацию, а это значит, что в очередной раз Украина в основной сетке турнира Большого шлема будет представлена только в женском одиночном разряде.

Еще до старта травяного мэйджора констатируем три знаковых события – Элина Свитолина впервые попала в топ-3 посева Уимблдона, Марта Костюк дебютирует в основе старейшего Шлема, а Леся Цуренко продлит свою серию участий в турнире до солидных 10 сезонов. А теперь давайте разбираться в перспективах украинок на Уимблдоне.

Элина Свитолина (26 лет, №5 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2013 – 1-й раунд, 2014 – 1-й раунд, 2015 – 2-й раунд, 2016 – 2-й раунд, 2017 – 4-й раунд, 2018 – 1-й раунд, 2019 – полуфинал.

Цель: дойти до второй недели турнира

Первая соперница: Элисон ван Эйтванк (Бельгия, № 57 рейтинга WTA)

Элина Свитолина два года назад именно на Уимблдоне впервые в карьере сыграла в полуфинале на турнире Большого шлема, хотя специалистом по траве украинка никогда не считалась, выиграв в Лондоне скромные 59% матчей.

Скоротечный травяной сезон Свитолина провела неудачно – в Берлине украинка сразу же проиграла Екатерине Александровой, а в Истборне во втором круге не совладала с мощным теннисом Елены Рыбакиной.

На Ролан Гаррос Свитолина зачехлила ракетку после матча с Барборой Крейчиковой, которая перед приездом в Париж стала чемпионкой турнира WTA 250 в Страсбурге. На Уимблдоне Элину ждет встреча с еще одной «горячей» соперницей, ведь Элисон ван Эйтванк на прошлой неделе в статусе первой сеяной стала чемпионкой 100-тысячника ITF в Ноттингеме, а перед этим на турнире WTA в том же Ноттингеме дошла до 1/4 финала, уступив только будущей чемпионке Йоханне Конте.

Перед Уимблдоном бельгийка на контрасте с результатами Свитолиной выиграла на траве 7 из 8 матчей, пусть и со скидкой на уровень соперниц. Очень неприятный жребий для первой ракетки Украины, к тому же у ван Эйтванк есть опыт побед на Уимблдоне над статусными соперницами – в 2018-м во втором раунде она преградила путь экс-чемпионке турнира Гарбинье Мугурусе, которая так же как и Свитолина в тот год играла с третьим номером посева.

Последние результаты Свитолиной вкупе с ее зачастую не работающим на траве защитно-пассивным стилем тенниса не позволяют с уверенностью разглядывать дальнейший турнирный путь Элины после ван Эйтванк. Лишь отметим, что в одной четверти с украинкой находятся финалистка Ролан Гаррос Анастасия Павлюченкова, четвертьфиналистка последнего розыгрыша Уимблдона Каролина Мухова и Паула Бадоса, которую Свитолина в тяжелом матче в трех сетах выбила в Истборне.

Прогноз: поражение на первой неделе турнира

Марта Костюк (19 лет, № 70 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: дебют

Цель: открыть счет победам на турнире

Первая соперница: Кики Бертенс (Нидерланды, №21 рейтинга WTA)

Марта Костюк накануне отметила 19-й день рождения, а сегодня впервые сыграет в основе Уимблдона, причем киевлянка считается очевидным фаворитом матча против экс-четвертой ракетки мира и победительницы 10 турниров WTA Кики Бертенс, которая две недели назад шокировала объявлением о завершении карьеры по окончанию 2021 года.

Костюк после прорыва на Ролан Гаррос во время подготовки к Уимблдону выступила в двух турнирах – в Бирмингеме украинка во втором круге проиграла Дарье Касаткиной, а в Истборне после успешного прохождения квалификации в первом раунде в трех сетах уступила Анастасии Севастовой. Бертенс же на траве сыграла всего один матч, получив 1:6, 5:7 в Истборне от Шелби Роджерс.

Почему же Костюк идет фаворитом в противостоянии с теннисисткой из топ-25? Все дело в том, что результаты Бертенс давно не соответствуют ее рейтинговому положению. Достаточно отметить, что у Кики в 2021 году 0-6 в матчах с соперницами из топ-100 рейтинга WTA.

Если Костюк пройдет Бертенс и откроет счет победам на Уимблдоне, то во втором круге может получить реванш с Севастовой, у которой в Лондоне скромные 2-7. А в третьем раунде на Марту потенциально выходит чемпионка Ролан Гаррос Барбора Крейчикова – сенсационная чешка еще ни разу не играла на Уимблдоне в одиночке, но брала травяной мэйджор в парном разряде.

Несмотря на большое количество статусных соперниц, у Марты Костюк вполне рабочая турнирная сетка с перспективой сыграть в 1/8 финала на центральном корте Уимблдона с самой Эшли Барти. А это та награда, за которую стоит побороться.

Прогноз: выход в 3-й раунд

Катерина Козлова (27 лет, № 157 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2016 – 1-й раунд, 2018 – 1-й раунд, 2019 – 1-й раунд.

Цель: совершить сенсацию в 1-м раунде

Первая соперница: Виктория Азаренко (Беларусь, №14 рейтинга WTA)

Екатерина Козлова получила место в основе Уимблдона по защищенному рейтингу, вот только со жребием теннисистке из Николаева не повезло – в первом раунде ей придется иметь дело с экс-первой ракеткой мира и чемпионкой двух Шлемов Викторией Азаренко, которая в Лондоне в первый и единственный раз проиграла в стартовом матче 15 лет назад, когда Козлова еще ездила на детские турниры.

Козлова активно поиграла на траве перед поездкой на Уимблдон за дебютной победой. В Ноттингеме Екатерина прошла квалификацию и дала бой во втором раунде Йоханне Конте (2:6, 6:1, 3:6), а в Бирмингеме уступила Коко Вандевеге в финале квалификации. Азаренко тоже пожаловаться на нехватку практики не может – Виктория в Берлине дошла до полуфинала в одиночке и взяла титул в паре, а в Бад-Хомбурге провела почти 3-часовой матч с Ализе Корне, отыграв у француженки четыре матч-бола.

Екатерина Козлова при 18 появлениях в основе турниров Большого шлема только в 4 случаях проходила во второй раунд. Статистика неутешительная, но на мэйджорах своя атмосфера, так что заранее списывать украинку со счетов явно не стоит.

Прогноз: поражение в 1-м раунде

Леся Цуренко (32 года, № 168 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2011 – 1-й раунд, 2012 – 1-й раунд, 2013 – 2-й раунд, 2013 – 2-й раунд, 2014 – 2-й раунд, 2015 – 2-й раунд, 2016 – 1-й раунд, 2017 – 3-й раунд, 2018 – 2-й раунд, 2019 – 1-й раунд.

Цель: выиграть матч в основной сетке

Первая соперница: Юлия Путинцева (Казахстан, №43 рейтинга WTA)

Леся Цуренко после трех неудачных попыток на Australian Open и в Париже, наконец, прошла квалификацию к турниру Большого шлема и сохранила свою впечатляющую серию из 10 подряд стартов в основе Уимблдона.

Жребий у Цуренко скорее удачный, чем нет. Первая соперница украинки Юлия Путинцева имеет на Уимблдоне лишь 40% побед, а на траве теннисистка из Казахстана с 2013 года всего дважды смогла выиграть два матча кряду. В этом сезоне весь турнирный опыт Путинцевой на траве ограничился поражением в двух сетах в Истборне от Мэдисон Бренгл (5:7, 5:7).

Если Цуренко выиграет битву характеров с Путинцевой, то может сыграть с четвертьфиналисткой Ролан Гаррос Паулой Бадосой. А в третьем круге Леся теоретически выходит на Элину Свитолину. Украинское дерби на Уимблдоне? Это что-то новенькое.

Прогноз: выход во 2-й раунд