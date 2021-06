Четыре украинки сыграют на Уимблдоне. Чего от них ждать?

Сергей Стаховский и Илья Марченко на Уимблдоне не смогли преодолеть квалификацию, а это значит, что в очередной раз Украина в основной сетке турнира Большого шлема будет представлена только в женском одиночном разряде.

Еще до старта травяного мэйджора констатируем три знаковых события – Элина Свитолина впервые попала в топ-3 посева Уимблдона, Марта Костюк дебютирует в основе старейшего Шлема, а Леся Цуренко продлит свою серию участий в турнире до солидных 10 сезонов. А теперь давайте разбираться в перспективах украинок на Уимблдоне.

Элина Свитолина (26 лет, №5 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2013 – 1-й раунд, 2014 – 1-й раунд, 2015 – 2-й раунд, 2016 – 2-й раунд, 2017 – 4-й раунд, 2018 – 1-й раунд, 2019 – полуфинал.

Цель: дойти до второй недели турнира

Первая соперница: Элисон ван Эйтванк (Бельгия, № 57 рейтинга WTA)

Элина Свитолина два года назад именно на Уимблдоне впервые в карьере сыграла в полуфинале на турнире Большого шлема, хотя специалистом по траве украинка никогда не считалась, выиграв в Лондоне скромные 59% матчей.

Скоротечный травяной сезон Свитолина провела неудачно – в Берлине украинка сразу же проиграла Екатерине Александровой, а в Истборне во втором круге не совладала с мощным теннисом Елены Рыбакиной.

