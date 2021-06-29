Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Четыре украинки сыграют на Уимблдоне. Чего от них ждать?
Перспективы туманные
фото - twitter.com
Сергей Стаховский и Илья Марченко на Уимблдоне не смогли преодолеть квалификацию, а это значит, что в очередной раз Украина в основной сетке турнира Большого шлема будет представлена только в женском одиночном разряде.
Еще до старта травяного мэйджора констатируем три знаковых события – Элина Свитолина впервые попала в топ-3 посева Уимблдона, Марта Костюк дебютирует в основе старейшего Шлема, а Леся Цуренко продлит свою серию участий в турнире до солидных 10 сезонов. А теперь давайте разбираться в перспективах украинок на Уимблдоне.
История выступлений в основной сетке: 2013 – 1-й раунд, 2014 – 1-й раунд, 2015 – 2-й раунд, 2016 – 2-й раунд, 2017 – 4-й раунд, 2018 – 1-й раунд, 2019 – полуфинал.
Цель: дойти до второй недели турнира
Первая соперница: Элисон ван Эйтванк (Бельгия, № 57 рейтинга WTA)
Элина Свитолина два года назад именно на Уимблдоне впервые в карьере сыграла в полуфинале на турнире Большого шлема, хотя специалистом по траве украинка никогда не считалась, выиграв в Лондоне скромные 59% матчей.
Скоротечный травяной сезон Свитолина провела неудачно – в Берлине украинка сразу же проиграла Екатерине Александровой, а в Истборне во втором круге не совладала с мощным теннисом Елены Рыбакиной.
1⃣, 2⃣ combo from @ElinaSvitolina ????— LTA (@the_LTA) June 24, 2021
This magic is our @VikingCruises Shot of the Day at #VikingInternational pic.twitter.com/uXhDqwlrB3
На Ролан Гаррос Свитолина зачехлила ракетку после матча с Барборой Крейчиковой, которая перед приездом в Париж стала чемпионкой турнира WTA 250 в Страсбурге. На Уимблдоне Элину ждет встреча с еще одной «горячей» соперницей, ведь Элисон ван Эйтванк на прошлой неделе в статусе первой сеяной стала чемпионкой 100-тысячника ITF в Ноттингеме, а перед этим на турнире WTA в том же Ноттингеме дошла до 1/4 финала, уступив только будущей чемпионке Йоханне Конте.
Перед Уимблдоном бельгийка на контрасте с результатами Свитолиной выиграла на траве 7 из 8 матчей, пусть и со скидкой на уровень соперниц. Очень неприятный жребий для первой ракетки Украины, к тому же у ван Эйтванк есть опыт побед на Уимблдоне над статусными соперницами – в 2018-м во втором раунде она преградила путь экс-чемпионке турнира Гарбинье Мугурусе, которая так же как и Свитолина в тот год играла с третьим номером посева.
Последние результаты Свитолиной вкупе с ее зачастую не работающим на траве защитно-пассивным стилем тенниса не позволяют с уверенностью разглядывать дальнейший турнирный путь Элины после ван Эйтванк. Лишь отметим, что в одной четверти с украинкой находятся финалистка Ролан Гаррос Анастасия Павлюченкова, четвертьфиналистка последнего розыгрыша Уимблдона Каролина Мухова и Паула Бадоса, которую Свитолина в тяжелом матче в трех сетах выбила в Истборне.
Прогноз: поражение на первой неделе турнира
История выступлений в основной сетке: дебют
Цель: открыть счет победам на турнире
Первая соперница: Кики Бертенс (Нидерланды, №21 рейтинга WTA)
Марта Костюк накануне отметила 19-й день рождения, а сегодня впервые сыграет в основе Уимблдона, причем киевлянка считается очевидным фаворитом матча против экс-четвертой ракетки мира и победительницы 10 турниров WTA Кики Бертенс, которая две недели назад шокировала объявлением о завершении карьеры по окончанию 2021 года.
Костюк после прорыва на Ролан Гаррос во время подготовки к Уимблдону выступила в двух турнирах – в Бирмингеме украинка во втором круге проиграла Дарье Касаткиной, а в Истборне после успешного прохождения квалификации в первом раунде в трех сетах уступила Анастасии Севастовой. Бертенс же на траве сыграла всего один матч, получив 1:6, 5:7 в Истборне от Шелби Роджерс.
????????@marta_kostyuk & @ElinaSvitolina playing doubles in Eastbourne pic.twitter.com/tLIWmOyQw2— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) June 23, 2021
Почему же Костюк идет фаворитом в противостоянии с теннисисткой из топ-25? Все дело в том, что результаты Бертенс давно не соответствуют ее рейтинговому положению. Достаточно отметить, что у Кики в 2021 году 0-6 в матчах с соперницами из топ-100 рейтинга WTA.
Если Костюк пройдет Бертенс и откроет счет победам на Уимблдоне, то во втором круге может получить реванш с Севастовой, у которой в Лондоне скромные 2-7. А в третьем раунде на Марту потенциально выходит чемпионка Ролан Гаррос Барбора Крейчикова – сенсационная чешка еще ни разу не играла на Уимблдоне в одиночке, но брала травяной мэйджор в парном разряде.
Несмотря на большое количество статусных соперниц, у Марты Костюк вполне рабочая турнирная сетка с перспективой сыграть в 1/8 финала на центральном корте Уимблдона с самой Эшли Барти. А это та награда, за которую стоит побороться.
Прогноз: выход в 3-й раунд
История выступлений в основной сетке: 2016 – 1-й раунд, 2018 – 1-й раунд, 2019 – 1-й раунд.
Цель: совершить сенсацию в 1-м раунде
Первая соперница: Виктория Азаренко (Беларусь, №14 рейтинга WTA)
Екатерина Козлова получила место в основе Уимблдона по защищенному рейтингу, вот только со жребием теннисистке из Николаева не повезло – в первом раунде ей придется иметь дело с экс-первой ракеткой мира и чемпионкой двух Шлемов Викторией Азаренко, которая в Лондоне в первый и единственный раз проиграла в стартовом матче 15 лет назад, когда Козлова еще ездила на детские турниры.
Козлова активно поиграла на траве перед поездкой на Уимблдон за дебютной победой. В Ноттингеме Екатерина прошла квалификацию и дала бой во втором раунде Йоханне Конте (2:6, 6:1, 3:6), а в Бирмингеме уступила Коко Вандевеге в финале квалификации. Азаренко тоже пожаловаться на нехватку практики не может – Виктория в Берлине дошла до полуфинала в одиночке и взяла титул в паре, а в Бад-Хомбурге провела почти 3-часовой матч с Ализе Корне, отыграв у француженки четыре матч-бола.
Екатерина Козлова при 18 появлениях в основе турниров Большого шлема только в 4 случаях проходила во второй раунд. Статистика неутешительная, но на мэйджорах своя атмосфера, так что заранее списывать украинку со счетов явно не стоит.
Прогноз: поражение в 1-м раунде
История выступлений в основной сетке: 2011 – 1-й раунд, 2012 – 1-й раунд, 2013 – 2-й раунд, 2013 – 2-й раунд, 2014 – 2-й раунд, 2015 – 2-й раунд, 2016 – 1-й раунд, 2017 – 3-й раунд, 2018 – 2-й раунд, 2019 – 1-й раунд.
Цель: выиграть матч в основной сетке
Первая соперница: Юлия Путинцева (Казахстан, №43 рейтинга WTA)
Леся Цуренко после трех неудачных попыток на Australian Open и в Париже, наконец, прошла квалификацию к турниру Большого шлема и сохранила свою впечатляющую серию из 10 подряд стартов в основе Уимблдона.
Жребий у Цуренко скорее удачный, чем нет. Первая соперница украинки Юлия Путинцева имеет на Уимблдоне лишь 40% побед, а на траве теннисистка из Казахстана с 2013 года всего дважды смогла выиграть два матча кряду. В этом сезоне весь турнирный опыт Путинцевой на траве ограничился поражением в двух сетах в Истборне от Мэдисон Бренгл (5:7, 5:7).
Если Цуренко выиграет битву характеров с Путинцевой, то может сыграть с четвертьфиналисткой Ролан Гаррос Паулой Бадосой. А в третьем круге Леся теоретически выходит на Элину Свитолину. Украинское дерби на Уимблдоне? Это что-то новенькое.
Прогноз: выход во 2-й раунд
Популярное сейчас
- Швеция - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2020
- Когда Мбаппе провалился. ВИДЕО серии пенальти в матче Франция - Швейцария
- Евро-2020. Итоги дня. Франция в ауте от Швейцарии, хорваты проиграли Испании, но проявили характер
- Звезду британского тенниса сняли с Уимблдона
- Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО
- Жены футболистов сборной Украины приехали в Бухарест поддержать мужей