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Семь теннисистов из посева покинули Уимблдон после первого дня
Старт мэйджора – и сразу же сенсации
фото - flashscore.com.ua
У мужчин барьер первого раунда Уимблдона не смог преодолеть финалист Ролан Гаррос Стефанос Циципас – третьего сеяного в трех сетах закрыл американец Фрэнсис Тиафо (4:6, 4:6, 3:6).
Помимо Циципаса зрителями мгновенно стали Янник Синнер (№19 посева), Николоз Басилашвили (№24), Райлли Опелка (№27) и Алехандро Давидович Фокина (№30).
В женском одиночном разряде Уимблдон остался без двукратной чемпионки Петры Квитовой, которую в двух сетах огорчила Слоан Стивенс (3:6, 4:6). Вместе с чешкой Лондон покинула 29-я сеяная Вероника Кудерметова.
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