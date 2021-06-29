Семь теннисистов из посева покинули Уимблдон после первого дня

У мужчин барьер первого раунда Уимблдона не смог преодолеть финалист Ролан Гаррос Стефанос Циципас – третьего сеяного в трех сетах закрыл американец Фрэнсис Тиафо (4:6, 4:6, 3:6).

Помимо Циципаса зрителями мгновенно стали Янник Синнер (№19 посева), Николоз Басилашвили (№24), Райлли Опелка (№27) и Алехандро Давидович Фокина (№30).

В женском одиночном разряде Уимблдон остался без двукратной чемпионки Петры Квитовой, которую в двух сетах огорчила Слоан Стивенс (3:6, 4:6). Вместе с чешкой Лондон покинула 29-я сеяная Вероника Кудерметова.