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Шикарный удар Монфиса между ног – в подборке лучших моментов дня на Уимблдоне. ВИДЕО

Теннис
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Красота на траве

Шикарный удар Монфиса между ног – в подборке лучших моментов дня на Уимблдоне. ВИДЕО

фото - express.co.uk

Новина українською

Официальный аккаунт Уимблдона в Twitter представил подборку лучших ударов и розыгрышей первого дня.

В этом видео эффектные виннерсы от Гаэля Монфиса, Фрэнсиса Тиафо, Янника Синнера, Мэдисон Киз и других теннисистов.

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В статье: Гаэль Монфис Уимблдон-2021
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