Шикарный удар Монфиса между ног – в подборке лучших моментов дня на Уимблдоне. ВИДЕО

Официальный аккаунт Уимблдона в Twitter представил подборку лучших ударов и розыгрышей первого дня.

В этом видео эффектные виннерсы от Гаэля Монфиса, Фрэнсиса Тиафо, Янника Синнера, Мэдисон Киз и других теннисистов.

If these are the kinds of shots we're to look forward to, we're in for a fun two weeks...#Wimbledon pic.twitter.com/V0RGEDXDB3