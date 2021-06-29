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Шикарный удар Монфиса между ног – в подборке лучших моментов дня на Уимблдоне. ВИДЕО
Красота на траве
фото - express.co.uk
Официальный аккаунт Уимблдона в Twitter представил подборку лучших ударов и розыгрышей первого дня.
В этом видео эффектные виннерсы от Гаэля Монфиса, Фрэнсиса Тиафо, Янника Синнера, Мэдисон Киз и других теннисистов.
If these are the kinds of shots we're to look forward to, we're in for a fun two weeks...#Wimbledon pic.twitter.com/V0RGEDXDB3— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2021
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