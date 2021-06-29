Халеп пропустит Олимпийские игры в Токио

Третья ракетка мира Симона Халеп из-за травмы икроножной мышцы отказалась от выступления на Олимпийских играх в Токио. Ранее румынка по аналогичной причине снялась с Ролан Гаррос и Уимблдона.

Халеп в Токио планировала сыграть в трех разрядах. Также ожидалось, что двукратная чемпионка турниров Большого шлема выступит знаменосцем Румынии на церемонии открытия Олимпиады.

"Невероятно тяжело переварить пропуск Олимпиады, но я полна решимости вернуться более сильной. Я буду смотреть и болеть за румынских спортсменов", - написала Халеп в Твиттере.

Ранее от участия в Олимпийских играх отказалась Серена Уильямс.