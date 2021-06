Костюк в матче с Бертенс дебютирует на Уимблдоне. Текстовая трансляция матча

Третья ракетка Украины Марта Костюк сегодня в матче с 17-й сеяной Кики Бертенс дебютирует в основной сетке Уимблдона.

Первая очная встреча между Костюк и Бертенс пройдет третьим запуском на корте №18. Теннисистки начнут встречу ориентировочно в 16:30 по киевскому времени.

Следить за главными событиями матча Костюк – Бертенс на Уимблдоне вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

18:35. А в Лондоне опять пошел дождь. Это уже не смешно…

18:25. На трибунах зрители читают газеты, зонтиков больше не видно, но корт все еще накрыт защитным брезентом. Ждем…

Waiting on the Wimbledon rain delay like pic.twitter.com/xGFS0zShxt