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Костюк в матче с Бертенс дебютирует на Уимблдоне. Текстовая трансляция матча
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Третья ракетка Украины Марта Костюк сегодня в матче с 17-й сеяной Кики Бертенс дебютирует в основной сетке Уимблдона.
Первая очная встреча между Костюк и Бертенс пройдет третьим запуском на корте №18. Теннисистки начнут встречу ориентировочно в 16:30 по киевскому времени.
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Следить за главными событиями матча Костюк – Бертенс на Уимблдоне вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Костюк против Бертенс в 1-м раунде Уимблдона: текстовая трансляция матча
18:35. А в Лондоне опять пошел дождь. Это уже не смешно…
18:25. На трибунах зрители читают газеты, зонтиков больше не видно, но корт все еще накрыт защитным брезентом. Ждем…
Waiting on the Wimbledon rain delay like pic.twitter.com/xGFS0zShxt— Tim Preston (@Tim_22_Preston) June 29, 2021
18:10. Снова появились зонтики на трибунах. Ох уж эта британская погода…
17:40. Корт все еще накрыт брезентом. Пауза затягивается…
17:23. Дождь закончился! Появляется надежда, что матч вскоре возобновится.
17:15. Ситуация не меняется – в Лондоне все еще моросит.
16:45. Порывы ветра поднимают вверх защитный брезент, которым накрыта трава. Пока неизвестно, когда теннисистки смогут вернуться на корт, но в ближайшие 30 минут это вряд ли произойдет.
16:30. Сейчас в Лондоне дождь. Корт №18 накрыт пленкой. Костюк и Бертенс успели провести лишь несколько розыгрышей – Марта ведет 40:15 на своей подаче.
16:20. Добрый день! UА-Футбол начинает текстовую трансляцию матча первого круга Уимблдона между Мартой Костюк и Кики Бертенс.
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