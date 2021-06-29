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Костюк в матче с Бертенс дебютирует на Уимблдоне. Текстовая трансляция матча

Теннис
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Костюк в матче с Бертенс дебютирует на Уимблдоне. Текстовая трансляция матча

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка Украины Марта Костюк сегодня в матче с 17-й сеяной Кики Бертенс дебютирует в основной сетке Уимблдона.

Первая очная встреча между Костюк и Бертенс пройдет третьим запуском на корте №18. Теннисистки начнут встречу ориентировочно в 16:30 по киевскому времени.

Четыре украинки сыграют на Уимблдоне. Чего от них ждать?

Следить за главными событиями матча Костюк – Бертенс на Уимблдоне вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Костюк против Бертенс в 1-м раунде Уимблдона: текстовая трансляция матча

18:35. А в Лондоне опять пошел дождь. Это уже не смешно…

18:25. На трибунах зрители читают газеты, зонтиков больше не видно, но корт все еще накрыт защитным брезентом. Ждем…

18:10. Снова появились зонтики на трибунах. Ох уж эта британская погода…

17:40. Корт все еще накрыт брезентом. Пауза затягивается…

17:23. Дождь закончился! Появляется надежда, что матч вскоре возобновится.

17:15. Ситуация не меняется – в Лондоне все еще моросит.

16:45. Порывы ветра поднимают вверх защитный брезент, которым накрыта трава. Пока неизвестно, когда теннисистки смогут вернуться на корт, но в ближайшие 30 минут это вряд ли произойдет.

16:30. Сейчас в Лондоне дождь. Корт №18 накрыт пленкой. Костюк и Бертенс успели провести лишь несколько розыгрышей – Марта ведет 40:15 на своей подаче.

16:20. Добрый день! UА-Футбол начинает текстовую трансляцию матча первого круга Уимблдона между Мартой Костюк и Кики Бертенс.

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В статье: Марта Костюк Кики Бертенс Уимблдон-2021
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