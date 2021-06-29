  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украину на Олимпиаде представят пять теннисисток
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украину на Олимпиаде представят пять теннисисток

Теннис
(1 голосов)

Есть и дебютантки

Украину на Олимпиаде представят пять теннисисток

Новина українською

Федерация тенниса Украины на официальном уровне подтвердила, что с 24 июля по 1 августа на Олимпиаде в Токио страну смогут представить Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Людмила Киченок и Надежда Киченок.

Свитолина 5 лет назад в Рио-да-Жанейро дошла до четвертьфинала в одиночном разряде, а в паре вместе с Ольгой Савчук проиграла в первом раунде.

Сестры Киченок в 2016 году на Играх в Бразилии зачехлили ракетку в первом раунде первого турнира.

Для Ястремской и Костюк Олимпийские игры в Токио могут стать первыми в карьере.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Олимпийские игры 2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...