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Украину на Олимпиаде представят пять теннисисток
Есть и дебютантки
Федерация тенниса Украины на официальном уровне подтвердила, что с 24 июля по 1 августа на Олимпиаде в Токио страну смогут представить Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Людмила Киченок и Надежда Киченок.
Свитолина 5 лет назад в Рио-да-Жанейро дошла до четвертьфинала в одиночном разряде, а в паре вместе с Ольгой Савчук проиграла в первом раунде.
Сестры Киченок в 2016 году на Играх в Бразилии зачехлили ракетку в первом раунде первого турнира.
Для Ястремской и Костюк Олимпийские игры в Токио могут стать первыми в карьере.
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