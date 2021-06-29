Украину на Олимпиаде представят пять теннисисток

Федерация тенниса Украины на официальном уровне подтвердила, что с 24 июля по 1 августа на Олимпиаде в Токио страну смогут представить Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Людмила Киченок и Надежда Киченок.

Свитолина 5 лет назад в Рио-да-Жанейро дошла до четвертьфинала в одиночном разряде, а в паре вместе с Ольгой Савчук проиграла в первом раунде.

Сестры Киченок в 2016 году на Играх в Бразилии зачехлили ракетку в первом раунде первого турнира.

Для Ястремской и Костюк Олимпийские игры в Токио могут стать первыми в карьере.