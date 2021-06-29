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Марта Костюк впервые побеждает в основной сетке Уимблдона. Бита семнадцатая сеяная

Теннис
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Удачно начала

Марта Костюк впервые побеждает в основной сетке Уимблдона. Бита семнадцатая сеяная

Фото - твиттер

UA-Футбол
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В Лондоне продолжается третий в сезоне турнир Большого Шлема. Сегодня, 29-го июня, на нем дебютировала третья ракетка Украины Марта Костюк. Это был дебют Марты на Уимблдоне не только этого сезоне, но и вообще – никогда ранее Костюк не играла в основной сетке травяного Шлема.

Соперницей украинки стала семнадцатая сеяная турнира, экс-четвертая ракетка мира, а ныне 21 номер рейтинга WTA Кики Бертенс. Однако именно Костюк была фавориткой этого матча и свой статус подтвердила.

Отыграв шесть брейк-поинтов, внимательно сыграв на других ключевых мячах, Марта не оставила именитой сопернице шансов – 6:3 и 6:4.

Уимблдон. Первый раунд
Марта Костюк (WTA 70) – Кик Бертенс (WTA 21) 2:0 (6:3, 6:4)

В следующем круге Марта Костюк сыграет против победительницы пары Анастасия Севастова - Зарина Диас.

Напомним, что также в основной сетке Уимблдона выступят Элина Свитолина, Леся Цуренко и Екатерина Козлова.

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