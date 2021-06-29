Роджер Федерер на отказе пробился во второй раунд Уимблдона

На Уимблдоне-2021 проходят матчи первого круга, в одном из них играл 20-кратный победитель турниров Большого Шлема, восьмикратный обладатель титула на Уимблдоне Роджер Федерер.

Швейцарец противостоял французу Андриану Маннарино и столкнулся с немалыми проблемами. Федерер выиграл стартовый сет, но проиграл следующий на тай-брейке. Далее соперники снова обменялись победами в партиях, а на решающий сет француз не вышел из-за проблем со здоровьем.

Поэтому Федерер идет дальше благодаря отказу соперника. Следующий соперник Федерера – еще один француз Ришар Гаске.