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Роджер Федерер на отказе пробился во второй раунд Уимблдона

Теннис
(1 голосов)

Легенда идет дальше

Роджер Федерер на отказе пробился во второй раунд Уимблдона

UA-Футбол
Новина українською

На Уимблдоне-2021 проходят матчи первого круга, в одном из них играл 20-кратный победитель турниров Большого Шлема, восьмикратный обладатель титула на Уимблдоне Роджер Федерер.

Швейцарец противостоял французу Андриану Маннарино и столкнулся с немалыми проблемами. Федерер выиграл стартовый сет, но проиграл следующий на тай-брейке. Далее соперники снова обменялись победами в партиях, а на решающий сет француз не вышел из-за проблем со здоровьем.

Поэтому Федерер идет дальше благодаря отказу соперника. Следующий соперник Федерера – еще один француз Ришар Гаске.

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В статье: Роджер Федерер
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