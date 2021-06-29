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Уимблдон. Серена Уильямс снялась, Винус, Барти, Кербер идут дальше
Результаты главных матчей дня в женской сетке
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Во второй день Уимблдонского турнира продолжаются матчи первого круга. Сегодня на корт выходили сёстры Уильямс, а также первая ракетка мира Эш Барти.
Легендарная Серена Уильямс из-за травмы не доиграла свой поединок против Александры Саснович. Игра была завершена по ходу первого сета при счёте 3:3.
Остальные фаворитки преодолели этот этап соревнований: Каролина Плишкова, полуфиналистка Ролан Гаррос Мария Саккари, Винус Уильямс, Эшли Барти и Анджелик Кербер продолжают свой путь на турнире.
Каролина Плишкова (Чехия) - Тамара Зиданшек (Словения) 7:5, 6:4
Мария Саккари (Греция) - Аранча Рус (Нидерланды) 6:1, 6:1
Михаэла Бузарнеску (Румыния) - Винус Уильямс (США) 5:7, 6:4, 3:6
Эшли Барти (Австралия) - Карла Суарес Наварро (Испания) 6:1, 6:7, 6:1
Анджелик Кербер (Германия) - Нина Стоянович (Сербия) 6:4, 6:3
Александра Саснович (Беларусь) - Серена Уильямс (США) 3:3, отказ Уильямс
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