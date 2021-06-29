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Уимблдон. Монфис второй день не может доиграть свой матч

Теннис
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Главные результаты матчей в мужской сетке

Уимблдон. Монфис второй день не может доиграть свой матч

Фото: AFP/Автор - неизвестен

UA-Футбол
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Сегодня на Уимблдонском теннисном турнире продолжаются игры первого раунда. На корты выходили одни из фаворитов в мужской части Александр Зверев и Даниил Медведев, а также жених Элины Свитолиной Гаэль Монфис.

Что интересно, Монфис из-за темноты второй день подряд не может доиграть свою встречу против Кристофера О`Коннела. Его поединок был вчера прерван. Сегодня из-за дождя долгое время теннисисты вообще не могли выйти на корт, а когда всё же появились на зелёном газоне, то прервали свою затяжную игру на начале четвёртого часа.

Кристофер О`Коннел (Австралия) - Гаэль Монфис 6:4, 2:6, 6:7, 6:4, 2:3 (матч прерван)

Марин Чилич (Хорватия) - Сальваторе Карузо (Италия) 7:6, 0:0 (матч прерван)

Ян-Леннард Штруф (Германия) - Даниил Медведев (Россия) 4:6, 1:6, 6:4, 6:7

Таллон Грикспор (Нидерланды) - Александр Зверев (Германия) 3:6, 4:6, 1:6

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В статье: Уимблдон-2021
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