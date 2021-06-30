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Удар Федерера – среди лучших моментов второго дня Уимблдона. ВИДЕО

Теннис
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Самые эффектные виннерсы дня в Лондоне

Удар Федерера – среди лучших моментов второго дня Уимблдона. ВИДЕО

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Официальный YouTube-канал Уимблдона опубликовал подборку лучших ударов второго дня.

В этом видео засветились Роджер Федерер, Винус Уильямс и Эшли Барти.

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В статье: Роджер Федерер Эшли Барти Уимблдон-2021
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