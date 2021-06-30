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Удар Федерера – среди лучших моментов второго дня Уимблдона. ВИДЕО
Самые эффектные виннерсы дня в Лондоне
фото - flashscore.com.ua
Официальный YouTube-канал Уимблдона опубликовал подборку лучших ударов второго дня.
В этом видео засветились Роджер Федерер, Винус Уильямс и Эшли Барти.
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