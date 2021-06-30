Костюк о дебюте на Уимблдоне: Главная задача была бороться

Марта Костюк в дебютном матче в основной сетке Уимблдона в двух сетах переиграла 17-ю сеяную из Нидерландов Кики Бертенс (6:3, 6:4).

"В принципе я довольна игрой. Я не знала, чего ожидать от Кики. К сожалению, она сейчас находится не в лучшей своей форме, она приближается к завершению своей карьеры. Я не понимала, что она покажет, никогда с ней не тренировалась раньше.

Я слегка нервничала, но настраивалась бороться за каждый мяч. На самом деле никто не играет хорошо на траве, есть, конечно, какие-то исключения, я понимала, что проблемы будут у всех, и у меня главная задача была бороться. Я с этим справлялась, поэтому я довольна.

Со стороны по счету и не скажешь, но я могла сделать брейк в каждом гейме, который мы играли. Я понимала, что мне нужно было еще немножко прибавить, главное было дожать на приеме", - сказала Костюк.

Следующей соперницей Марты Костюк в Лондоне станет Анастасия Севастова или Зарина Дияс.