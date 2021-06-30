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С Уимблдона вылетели еще четыре теннисиста из посева
Есть и потери среди топ-10
фото - flashscore.com.ua
Второй день Уимблдона из-за дождя в Лондоне получился неполноценным – организаторам травяного Шлема пришлось перенести некоторые матчи на среду, а еще несколько поединков не удалось завершить по причине наступления комендантского часа.
У мужчин единственным сеянным теннисистом, не сумевшим выйти во второй круг, накануне стал 15-й номер посева Алекс Де Минаур, которого отправил домой Себастьян Корда (3:6, 4:6, 7:6, 6:7).
У женщин 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс, посеянная под шестым номером, из-за травмы голеностопа не смогла доиграть матч против Александры Саснович. Также Уимблдон покинули Кики Бертенс (№17) и Элисон Риске (№28).
В среду на травяных кортах Уимблдона свои первые матчи проведут три украинки – Элина Свитолина, Леся Цуренко и Екатерина Козлова.
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