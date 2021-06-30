Свитолина в матче с бельгийкой стартует на Уимблдоне. Текстовая трансляция матча

Третья сеяная на Уимблдоне Элина Свитолина в среду проведет первый матч на турнире. В 15:00 по киевскому времени украинка первым запуском на корте №1 сыграет с Элисон ван Эйтванк, которая в мировом рейтинге находится на 57-м месте.

Свитолина и ван Эйтванк в Лондоне проведут вторую очную встречу. В 2015 году в 1/32 финала крупного турнира в Индиан-Уэллсе украинка выиграла в трех сетах за 2 часа и 19 минут (4:6, 7:6, 6:1).

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Свитолина против ван Эйтванк в 1-м раунде Уимблдона: текстовая трансляция матча

16:41. Свитолина – ван Эйтванк 6:3, 2:6, 5:2

С 0:40 отыгралась Свитолина на приеме и сделала еще один брейк! Какие же изумительные удары с бекхенда прошли у Элины, просто сказка!

16:37. Свитолина – ван Эйтванк 6:3, 2:6, 4:2

Укороченным завершает гейм Свитолина! Бьет ван Эйтванк ее же оружием – так и нужно!

16:33. Свитолина – ван Эйтванк 6:3, 2:6, 3:2

Не стала Элина зацикливаться на неудачном гейме на своей подаче, а взяла и сделала еще один брейк. Шикарный обводящий прошел у украинки в кульминационный момент!

16:29. Свитолина – ван Эйтванк 6:3, 2:6, 2:2

Ну как же так…Так тяжело дался Элине этот брейк – и уже в следующем гейме она упустила свою подачу. Да еще и двойную дала на брейк-поинте.

16:25. Свитолина – ван Эйтванк 6:3, 2:6, 2:1

Брейк! Свитолина, наконец, ответила у сетки на укороченный бельгийки, а на брейк-поинте ван Эйтванк сорвала удар с форхенда.

16:22. Свитолина – ван Эйтванк 6:3, 2:6, 1:1

Невероятно важный гейм остается за украинкой. На старте решающего сета никак нельзя было отпускать ван Эйтванк в отрыв. Эйс в концовке от Свитолиной.

16:18. Свитолина – ван Эйтванк 6:3, 2:6, 0:1

Хороший удар по линии с бэкхенда прошел у Элины, но это только один мяч. Гейм же прошел под диктовку бельгийки.

16:16. Свитолина – ван Эйтванк 6:3, 2:6

Напоследок Элина провалила гейм на своей подаче – теперь в решающем сете первой будет подавать ван Эйтванк.

А все началось с того, что украинка при счете 1:1 упустила двойной брейк-поинт. Ван Эйтванк мгновенно активизировалась и закономерно сравняла счет по сетам.

Статистика сета:

Виннерсы: 6-12

Невынужденные ошибки: 8-9

16:10. Свитолина - ван Эйтванк 6:3, 2:5

Очень вариативно действует бельгийка и регулярно ловит Свитолину на смене ритма. Некомфортно Элине играть в такой теннис.

16:07. Свитолина - ван Эйтванк 6:3, 2:4

Защитила Свитолина свою подачу и прервала серию из трех проигранных геймов.

16:02. Свитолина – ван Эйтванк 6:3, 1:4

Поймала кураж ван Эйтванк, что не может не настораживать. В этом сете Свитолина заметно отстает по активным действиям – 4-8 по виннерсам не в пользу Элины.

15:59. Свитолина – ван Эйтванк 6:3, 1:3

Только похвалили мы Элину за надежную игру на своей подаче, как украинка проиграла гейм и отпустила соперницу в отрыв. Назревает третий сет…

15:56. Свитолина – ван Эйтванк 6:3, 1:2

Как же здорово заиграла ван Эйтванк, стоило Свитолиной получить двойной брейк-поинт! Три виннерса подряд выдала бельгийка и спасла свою подачу.

15:51. Свитолина – ван Эйтванк 6:3, 1:1

Безупречный гейм на своей подаче от Свитолиной. У Элины в этом матче 13 из 16 с первого мяча.

15:49. Свитолина – ван Эйтванк 6:3, 0:1

Бельгийка забрала свою подачу на старте второго сета.

15:45. Свитолина выиграла первый сет – 6:3

Элина на старте матча отдала свою подачу, но мгновенно сделала обратный брейк и больше инициативу из своих рук не упускала. А последний гейм и вовсе получился образцовым – и смэш прошел у Свитолиной, и удар в сидячем положении в стиле Радваньской.

Статистика сета:

15:42. Свитолина – ван Эйтванк 5:3

Бельгийка под ноль защитила свою подачу. Два виннерса в ее активе.

15:39. Свитолина – ван Эйтванк 5:2

Элина отыграла брейк-поинт и приблизилась к победе в первом сете.

15:33. Свитолина – ван Эйтванк 4:2

9 минут продолжался гейм на подаче бельгийки – с третьей попытки Свитолина сделала брейк! Элина раз за разом наказывает соперницу за неубедительные выходы к сетке. Да и ошибок у ван Эйтванк гораздо больше.

15:23. Свитолина – ван Эйтванк 3:2

Гейм под ноль от Элины! Но 7 невынужденных ошибок и всего 33% реализации второй подачи не радуют. Нужно прибавлять.

15:21. Свитолина – ван Эйтванк 2:2

Бельгийка забрала свою подачу со счета 15:30.

15:17. Свитолина – ван Эйтванк 2:1

Так-то лучше! Понемногу прорезается подача у Свитолиной, да и на задней линии Элина заиграла активней.

15:14. Свитолина – ван Эйтванк 1:1

Есть обратный брейк! Ван Эйтванк при счете 30:30 ударила в сетку простой смэш, а затем ошиблась по длине.

15:10. Свитолина – ван Эйтванк 0:1

Ни одного очка на своей подаче не выиграла Свитолина. Вот это начало…

15:07. Матч начался!

15:03. Свитолина и ван Эйтванк начинают разминку. Первой в матче будет подавать украинка.

14:40. Добрый день! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча первого раунда Уимблдона между Элиной Свитолиной и Элисон ван Эйтванк. Теннисистки появятся на корте через 20 минут.