Цуренко снялась с Уимблдона

Украинка Леся Цуренко в среду первым запуском в 13:00 должна была в первом раунде Уимблдона сыграть с Юлией Путинцевой, однако по неизвестным причинам снялась с травяного Шлема.

Lesia Tsurenko and Danka Kovinic have withdrawn from #Wimbledon singles draw. They will be replaced by Astra Sharma and Tsvetana Pironkova. — Michal Samulski (@MichalSamulski) June 30, 2021

Таким образом, Цуренко впервые с 2010 года не выступит в основной сетке Уимблдона. В Лондоне на счету киевлянки 6 побед при 9 поражениях.

Вместо Леси Цуренко Юлия Путинцева в первом раунде Уимблдона сыграет с «лаки-лузером» Астрой Шарма из Австралии.