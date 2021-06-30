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Цуренко снялась с Уимблдона
Причина неизвестна
twitter.com/DKTNNS
Украинка Леся Цуренко в среду первым запуском в 13:00 должна была в первом раунде Уимблдона сыграть с Юлией Путинцевой, однако по неизвестным причинам снялась с травяного Шлема.
Lesia Tsurenko and Danka Kovinic have withdrawn from #Wimbledon singles draw. They will be replaced by Astra Sharma and Tsvetana Pironkova.— Michal Samulski (@MichalSamulski) June 30, 2021
Таким образом, Цуренко впервые с 2010 года не выступит в основной сетке Уимблдона. В Лондоне на счету киевлянки 6 побед при 9 поражениях.
Вместо Леси Цуренко Юлия Путинцева в первом раунде Уимблдона сыграет с «лаки-лузером» Астрой Шарма из Австралии.
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