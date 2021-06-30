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Цуренко снялась с Уимблдона

Теннис
(4 голосов)

Причина неизвестна

Цуренко снялась с Уимблдона

twitter.com/DKTNNS

Новина українською

Украинка Леся Цуренко в среду первым запуском в 13:00 должна была в первом раунде Уимблдона сыграть с Юлией Путинцевой, однако по неизвестным причинам снялась с травяного Шлема.

Таким образом, Цуренко впервые с 2010 года не выступит в основной сетке Уимблдона. В Лондоне на счету киевлянки 6 побед при 9 поражениях.

Вместо Леси Цуренко Юлия Путинцева в первом раунде Уимблдона сыграет с «лаки-лузером» Астрой Шарма из Австралии.

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В статье: Леся Цуренко Уимблдон-2021
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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
30.06.2021 в 14:32
І в неї статевим шляхом попали стимулятори?
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