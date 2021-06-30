Свитолина в трех сетах прорвалась во второй раунд Уимблдона

Третья сеяная Элина Свитолина в первом раунде Уимблдона в трех сетах за 1 час и 44 минуты одолела Элисон ван Эйтванк (6:3, 2:6, 6:3).

A brilliant contest ????@ElinaSvitolina overcomes Alison Van Uytvanck 6-3, 2-6, 6-3 to seal a spot in the second round#Wimbledon pic.twitter.com/d8SRPkqmXj — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2021

Свитолина могла побеждать и в двух сетах, но на старте второй партии после упущенного двойного брейк-поинта проиграла гейм на своей подаче и не смогла вернуться в игру.

В решающем сете все решила серия Свитолиной из четырех подряд выигранных геймов на приеме.

В первом матче на Уимблдоне Свитолина подала 5 эйсов, сделала 4 двойных ошибки, выиграла 74% очков с первой подачи, а также реализовала 6 из 11 брейк-поинтов и сделала 34 виннерса при 27 невынужденных ошибках.

Следующей соперницей Элины Свитолиной в Лондоне станет №44 рейтинга WTA полячка Магда Линетт.