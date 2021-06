Свитолина в трех сетах прорвалась во второй раунд Уимблдона

Третья сеяная Элина Свитолина в первом раунде Уимблдона в трех сетах за 1 час и 44 минуты одолела Элисон ван Эйтванк (6:3, 2:6, 6:3).

A brilliant contest ????@ElinaSvitolina overcomes Alison Van Uytvanck 6-3, 2-6, 6-3 to seal a spot in the second round#Wimbledon pic.twitter.com/d8SRPkqmXj