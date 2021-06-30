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Уимблдон. Козлова, Кенин, Винус Уильямс вылетают, Сабаленко, Швёнтек и Мугуруса идут дальше
Результаты матчей дня с участием топ-теннисисток
Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен
Сегодня в женской сетке Уимблдона вперемешку проходили матчи первого и второго круга. Любопытно, что день подарил очень много сенсаций с вылетом сеянных теннисисток: ракетку зачехлили седьмая сеянная Бьянка Андрееску, Белинда Бенчич (№11) и Софья Кенин (№6). Также отмечаем вылет легендарной американки Винус Уильямс, которая продержалась на Уимблдоне на один день дольше своей сестры. Также отмечаем вылет украинки Екатерины Козловой, которая уступила в поединке другой фаворитке турнира Виктории Азаренко (№14).
Результаты первого круга
Виктория Азаренка (Беларусь) - Екатерина Козлова (Украина) 6:1, 6:3
Ализе Корне (Франция) - Бьянка Андрееску (Канада) 6:1, 6:1
Белинда Бенчич (Швейцария) - Кайя Юван (Словения) 3:6, 3:6
Результаты второго круга
Онс Жабер (Тунис) - Винус Уильямс (США) 7:5, 6:0
Мэдисон Бренгл (США) - Софья Кенин (США) 6:2, 6:4
Кэти Бултер (Великобритания) - Арина Сабаленко (Беларусь) 6:4, 3:6, 3:6
Ига Швёнтек (Польша) - Вера Звонарёва (Россия) 6:1, 6:3
Лэсли Керкхове (Нидерланды) - Гарбинье Мугуруса (Испания) 1:6, 4:6
Каролина Плишкова (Чехия) - Донна Векич (Хорватия) 6:2, 6:2
Мария Саккари (Греция) - Шелби Роджерс (США) 5:7, 0:0, матч прерван
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