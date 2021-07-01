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Уимблдон. Монфис на третьи сутки завершил матч первого круга, Джокович и Маррей уже в третьем раунде

Теннис
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Рассказываем, как завершились главные матчи в мужской сетке

Уимблдон. Монфис на третьи сутки завершил матч первого круга, Джокович и Маррей уже в третьем раунде

Фото: AFP/Автор - неизвестен

UA-Футбол
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В мужской части турнира, как и в женской, проходили матчи первого и второго кругов. Жених Элины Свитолиной, Гаэль Монфис, на третий день наконец-то завершил свой поединок первого раунда в пяти сетах. Напомним, что два вечера подряд он не мог доиграть (его матчи поздно начинались) свою встречу из-за наступления темноты. А уже в третий раунд вышел первая ракетка мира Новак Джокович.

Результаты первого круга

Маттео Береттини (Италия) - Гвидо Пелья (Аргентина) 6:4, 3:6, 6:4, 6:0

Фернандо Вердаско (Испания) - Григор Димитров (Болгария) 6:3, 3:6, 4:6, 4:6

Кристофер О'Коннел (Австралия) - Гаэль Монфис (Франция) 6:4, 2:6, 6:7, 6:4, 4:6

Результаты второго круга

Новак Джокович (Сербия) - Кевин Андерсон (ЮАР) 6:3, 6:3, 6:3

Денис Шаповалов (Канада) - Пабло Андухар-Альба (Испания) отказ Андухара-Альбы

Диего Шварцман (Аргентина) - Лиам Броуди (Великобритания) 4:6, 6:2, 6:1, 6:4

Ллойд Харрис (ЮАР) - Андрей Рублёв (Россия) 1:6, 2:6, 5:7

Миомир Кецманович (Сербия) - Роберто Баутиста-Агут (Испания) 3:6, 3:6, 7:6, 2:3, прерван

Оскар Отте (Германия) - Энди Маррей (Великобритания) 3:6, 6:4, 6:4, 4:6, 2:6

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В статье: Уимблдон-2021
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