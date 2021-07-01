Свитолина и Костюк вышли во 2-й раунд Уимблдона. А что у них впереди?

Среди четырех теннисисток из Украины барьер первого раунда на Уимблдоне смогли пройти только Элина Свитолина и Марта Костюк, а Леся Цуренко так и не вышла на корт из-за старых проблем с локтем.

Свитолина рисковала вылететь от 57-й ракетки мира, но вовремя заставила себя сыграть активней

Матч первого раунда против Элисон ван Эйтванк для Элины Свитолиной прогнозируемо получился непростым. Украинка перед Уимблдоном не показала ничего выдающегося на траве, в то время как соперница выиграла 100-тысячник в Ноттингеме и пребывала в отличном игровом тонусе.

Победа в трех сетах (6:3, 2:6, 6:3) оставила неоднозначные впечатления и не дала внятного представления о том, чего же ждать от Свитолиной в будущем. В плане качества тенниса перформанс Элины на старте Уимблдона не заслуживает на положительную оценку.

Украинка плохо подавала (57% первой подачи и провальные 34% выигранных очков со второго мяча), многовато ошибалась на задней линии и заметно уступала ван Эйтванк в вариативности, но как только матч приблизился к кульминационной точке, то Свитолина отставила в сторону свой пассивный теннис с малоэффективными слайсами с форхенда и заиграла так, как и подобает третьему номеру посева.

В решающем сете Элина настреляла 15 виннерсов, включая три шикарных по направлению и силе удара навылет с бекхенда в заключительном гейме матча на подаче бельгийки, когда появились опасения, что украинка после неудачной попытки подать на выход во второй раунд растеряет преимущество в два брейка.

A brilliant contest ????@ElinaSvitolina overcomes Alison Van Uytvanck 6-3, 2-6, 6-3 to seal a spot in the second round#Wimbledon pic.twitter.com/d8SRPkqmXj — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2021

Дальше у Свитолиной матч с 44-й ракеткой мира Магдой Линетт, которая в первом круге в волевом стиле выбила Аманду Анисимову (2:6, 6:3, 6:1). Украинка способна пройти теннисистку из Польши на голом классе, но если Элина не найдет подачу и продолжит играть в грунтовый теннис на траве, то ее поход на Уимблдоне еще на первой неделе быстро прервет Паула Бадоса, Каролина Мухова или Анастасия Павлюченкова.

Костюк снова впечатлила не по годам зрелым теннисом

Для Марты Костюк матч против экс-четвертой ракетки мира Кики Бертенс был чем-то неизведанным – украинка на следующий день после наступления 19-летия дебютировала в основе Уимблдона. На траве Костюк в единственный раз сталкивалась с соперницами такого уровня еще в 15-летнем возрасте, когда в феврале 2018 года в матче Кубка Федерации против Австралии обыграла 26-ю ракетку мира Дарью Гаврилову и проиграла нынешнему №1 мирового рейтинга Эшли Барти.

Да, Бертенс на закате карьеры очень далека от своей лучшей формы, но она все еще оставалась чемпионкой 10 турниров WTA и теннисисткой с огромным опытом, в том числе и на Уимблдоне (1/4 финала в 2018 году). Впрочем, Костюк подобным давлением уже не удивишь – на недавнем Ролан Гаррос Марта не дрогнула перед более статусной Гарбинье Мугурусой, а теперь в схожем стиле отправила домой и 17-ю сеяную – 6:3, 6:4!

Костюк в матче с Бертенс снова поразила своей психологической устойчивостью и решительностью в ключевые моменты. На старте Уимблдона Марта отыграла 6 из 6 брейк-поинтов и собственными руками забрала два ключевых розыгрыша на приеме при счете 4:4 во втором сете, когда Бертенс все еще сохраняла надежду переломить ход противостояния.

Костюк против теннисистки с отличным приемом выдала солидные 80% выигранных мячей с первой подачи и впечатлила эффективной игрой у сетки, забрав 19 из 26 розыгрышей. Марта разумно не пыталась атаковать каждый мяч и действовала наверняка – эта грамотная тактика позволила минимизировать брак (18-38 по невынужденным ошибкам).

Качество тенниса, показанное в матче первого круга, позволяет Костюк с уверенностью подходить к реваншу с Анастасией Севастовой, которой украинка на прошлой неделе в бою проиграла на старте турнира в Истборне (1:6, 7:6, 4:6). У опытной латвийки есть титул WTA на траве (Мальорка-2017), но на Уимблдоне она выиграла лишь 3 матча из 11. Это не та соперница, которую стоит бояться, да и опыт побед на Шлемах над 56-й ракеткой мира у Костюк уже есть – в прошлом году Марта остановила Севастову во втором круге US Open (6:3, 7:6).

Костюк против Севастовой в Истборне:

Козлова в четвертый раз проиграла в 1-м круге, не создав проблем для Азаренко

Удивительно, как Екатерина Козлова до сих пор остается без побед в основе Уимблдона, ведь у теннисистки из Николаева есть достаточно аргументов, чтобы добиваться успехов на траве – Козлова обладает неплохой подачей, в ее арсенале есть превосходно работающие на этом покрытии укороченные, да и на задней линии у Екатерины хватает огневой мощи, чтобы конкурентной в перестрелках. Тем не менее, четвертая попытка Козловой выстрелить на Уимблдоне снова закончилась поражением – теперь от экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко (1:6, 3:6).

Что сказать о матче? Игра в одни ворота. Если бы не 100-процентная реализация брейк-поинтов, то для Козловой все закончилось бы с еще более унизительным счетом.

Для Азаренко с ее агрессивным теннисом подача Козловой в этот день была слишком легкой добычей – за час с небольшим белоруска реализовала 6 из 14 брейк-поинтов и полностью разбила Екатерину на втором мяче (16 из 21).

Козлова почему-то зациклилась на задней линии и за весь матч совершила лишь 4 выхода к сетке, хотя для уже немолодой Азаренко частые смены ритма могли бы стать проблемой.