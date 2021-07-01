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Свитолина и Костюк вышли во 2-й раунд Уимблдона. А что у них впереди?
Разбираем стартовые матчи украинок в Лондоне
фото - twitter.com
Среди четырех теннисисток из Украины барьер первого раунда на Уимблдоне смогли пройти только Элина Свитолина и Марта Костюк, а Леся Цуренко так и не вышла на корт из-за старых проблем с локтем.
Матч первого раунда против Элисон ван Эйтванк для Элины Свитолиной прогнозируемо получился непростым. Украинка перед Уимблдоном не показала ничего выдающегося на траве, в то время как соперница выиграла 100-тысячник в Ноттингеме и пребывала в отличном игровом тонусе.
Победа в трех сетах (6:3, 2:6, 6:3) оставила неоднозначные впечатления и не дала внятного представления о том, чего же ждать от Свитолиной в будущем. В плане качества тенниса перформанс Элины на старте Уимблдона не заслуживает на положительную оценку.
Украинка плохо подавала (57% первой подачи и провальные 34% выигранных очков со второго мяча), многовато ошибалась на задней линии и заметно уступала ван Эйтванк в вариативности, но как только матч приблизился к кульминационной точке, то Свитолина отставила в сторону свой пассивный теннис с малоэффективными слайсами с форхенда и заиграла так, как и подобает третьему номеру посева.
В решающем сете Элина настреляла 15 виннерсов, включая три шикарных по направлению и силе удара навылет с бекхенда в заключительном гейме матча на подаче бельгийки, когда появились опасения, что украинка после неудачной попытки подать на выход во второй раунд растеряет преимущество в два брейка.
A brilliant contest ????@ElinaSvitolina overcomes Alison Van Uytvanck 6-3, 2-6, 6-3 to seal a spot in the second round#Wimbledon pic.twitter.com/d8SRPkqmXj— Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2021
Дальше у Свитолиной матч с 44-й ракеткой мира Магдой Линетт, которая в первом круге в волевом стиле выбила Аманду Анисимову (2:6, 6:3, 6:1). Украинка способна пройти теннисистку из Польши на голом классе, но если Элина не найдет подачу и продолжит играть в грунтовый теннис на траве, то ее поход на Уимблдоне еще на первой неделе быстро прервет Паула Бадоса, Каролина Мухова или Анастасия Павлюченкова.
Для Марты Костюк матч против экс-четвертой ракетки мира Кики Бертенс был чем-то неизведанным – украинка на следующий день после наступления 19-летия дебютировала в основе Уимблдона. На траве Костюк в единственный раз сталкивалась с соперницами такого уровня еще в 15-летнем возрасте, когда в феврале 2018 года в матче Кубка Федерации против Австралии обыграла 26-ю ракетку мира Дарью Гаврилову и проиграла нынешнему №1 мирового рейтинга Эшли Барти.
Да, Бертенс на закате карьеры очень далека от своей лучшей формы, но она все еще оставалась чемпионкой 10 турниров WTA и теннисисткой с огромным опытом, в том числе и на Уимблдоне (1/4 финала в 2018 году). Впрочем, Костюк подобным давлением уже не удивишь – на недавнем Ролан Гаррос Марта не дрогнула перед более статусной Гарбинье Мугурусой, а теперь в схожем стиле отправила домой и 17-ю сеяную – 6:3, 6:4!
Костюк в матче с Бертенс снова поразила своей психологической устойчивостью и решительностью в ключевые моменты. На старте Уимблдона Марта отыграла 6 из 6 брейк-поинтов и собственными руками забрала два ключевых розыгрыша на приеме при счете 4:4 во втором сете, когда Бертенс все еще сохраняла надежду переломить ход противостояния.
Костюк против теннисистки с отличным приемом выдала солидные 80% выигранных мячей с первой подачи и впечатлила эффективной игрой у сетки, забрав 19 из 26 розыгрышей. Марта разумно не пыталась атаковать каждый мяч и действовала наверняка – эта грамотная тактика позволила минимизировать брак (18-38 по невынужденным ошибкам).
Качество тенниса, показанное в матче первого круга, позволяет Костюк с уверенностью подходить к реваншу с Анастасией Севастовой, которой украинка на прошлой неделе в бою проиграла на старте турнира в Истборне (1:6, 7:6, 4:6). У опытной латвийки есть титул WTA на траве (Мальорка-2017), но на Уимблдоне она выиграла лишь 3 матча из 11. Это не та соперница, которую стоит бояться, да и опыт побед на Шлемах над 56-й ракеткой мира у Костюк уже есть – в прошлом году Марта остановила Севастову во втором круге US Open (6:3, 7:6).
Костюк против Севастовой в Истборне:
Удивительно, как Екатерина Козлова до сих пор остается без побед в основе Уимблдона, ведь у теннисистки из Николаева есть достаточно аргументов, чтобы добиваться успехов на траве – Козлова обладает неплохой подачей, в ее арсенале есть превосходно работающие на этом покрытии укороченные, да и на задней линии у Екатерины хватает огневой мощи, чтобы конкурентной в перестрелках. Тем не менее, четвертая попытка Козловой выстрелить на Уимблдоне снова закончилась поражением – теперь от экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко (1:6, 3:6).
Что сказать о матче? Игра в одни ворота. Если бы не 100-процентная реализация брейк-поинтов, то для Козловой все закончилось бы с еще более унизительным счетом.
Для Азаренко с ее агрессивным теннисом подача Козловой в этот день была слишком легкой добычей – за час с небольшим белоруска реализовала 6 из 14 брейк-поинтов и полностью разбила Екатерину на втором мяче (16 из 21).
Козлова почему-то зациклилась на задней линии и за весь матч совершила лишь 4 выхода к сетке, хотя для уже немолодой Азаренко частые смены ритма могли бы стать проблемой.
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