Свитолина и Костюк вышли во 2-й раунд Уимблдона. А что у них впереди?

Среди четырех теннисисток из Украины барьер первого раунда на Уимблдоне смогли пройти только Элина Свитолина и Марта Костюк, а Леся Цуренко так и не вышла на корт из-за старых проблем с локтем.

Свитолина рисковала вылететь от 57-й ракетки мира, но вовремя заставила себя сыграть активней

Матч первого раунда против Элисон ван Эйтванк для Элины Свитолиной прогнозируемо получился непростым. Украинка перед Уимблдоном не показала ничего выдающегося на траве, в то время как соперница выиграла 100-тысячник в Ноттингеме и пребывала в отличном игровом тонусе.

Победа в трех сетах (6:3, 2:6, 6:3) оставила неоднозначные впечатления и не дала внятного представления о том, чего же ждать от Свитолиной в будущем. В плане качества тенниса перформанс Элины на старте Уимблдона не заслуживает на положительную оценку.

Украинка плохо подавала (57% первой подачи и провальные 34% выигранных очков со второго мяча), многовато ошибалась на задней линии и заметно уступала ван Эйтванк в вариативности, но как только матч приблизился к кульминационной точке, то Свитолина отставила в сторону свой пассивный теннис с малоэффективными слайсами с форхенда и заиграла так, как и подобает третьему номеру посева.

В решающем сете Элина настреляла 15 виннерсов, включая три шикарных по направлению и силе удара навылет с бекхенда в заключительном гейме матча на подаче бельгийки, когда появились опасения, что украинка после неудачной попытки подать на выход во второй раунд растеряет преимущество в два брейка.

