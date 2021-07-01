Сегодня Свитолина и Костюк сыграют во втором раунде Уимблдона

Первая ракетка Украины Элина Свитолина матч второго раунда Уимблдона против полячки Магды Линетт проведет на корте №2 вторым запуском после поединка Александра Зверева и Тенниса Сандгрена. Матч начнется не ранее 15:00 по киевскому времени.

Марта Костюк вторым запуском на корте №4 после женского парного матча сыграет с Анастасией Севастовой. Предварительное начало поединка – 14:30 по Киеву.

Также в четверг в парной сетке Уимблдона стартует Надежда Киченок. Украинка в дуэте с Ралукой Олару четвертым запуском на корте №5 сыграет с Лейлой Фернандес и Анастасией Потаповой.