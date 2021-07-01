Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня Свитолина и Костюк сыграют во втором раунде Уимблдона
Насыщенный день для украинских поклонников тенниса
Первая ракетка Украины Элина Свитолина матч второго раунда Уимблдона против полячки Магды Линетт проведет на корте №2 вторым запуском после поединка Александра Зверева и Тенниса Сандгрена. Матч начнется не ранее 15:00 по киевскому времени.
Марта Костюк вторым запуском на корте №4 после женского парного матча сыграет с Анастасией Севастовой. Предварительное начало поединка – 14:30 по Киеву.
Также в четверг в парной сетке Уимблдона стартует Надежда Киченок. Украинка в дуэте с Ралукой Олару четвертым запуском на корте №5 сыграет с Лейлой Фернандес и Анастасией Потаповой.
Популярное сейчас
- Новый тренер Тоттенхэма, "предатель" Рафа Бенитес и кресты Беседина. Главные новости за 30 июня
- Жеребьевку Первой и Второй лиги снова перенесли. Олимпик и Николаев под вопросом
- Павелко: Если разрешат врачи, организуем Беседину и жене поездку на игру с Англией
- "Слава Украине!"- Свитолина поддержала сборную перед матчем с Швецией - ФОТО
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО
- Девушка дня. Красавица-жена Андрея Лунина балует фанатов яркими фото на Мальорке. ФОТО