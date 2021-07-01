Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кирьос превзошел Джоковича, выиграв гейм на своей подаче за 43 секунды. ВИДЕО
Ник устроил шоу на Уимблдоне
Австралийский теннисист Ник Кирьос в матче первого раунда Уимблдона против Уго Умбера на старте четвертого сета забрал гейм на своей подаче всего за 43 секунды.
Кирьос побил достижение первой ракетки мира Новака Джоковича, который в поединке первого круга против Джека Дрейпера защитил свою подачу за 46 секунд.
Ник Кирьос обыграл Умбера в пяти сетах и вышел на итальянца Джанлуку Магера.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Новый тренер Тоттенхэма, "предатель" Рафа Бенитес и кресты Беседина. Главные новости за 30 июня
- Игрок Украины - в составе символической сборной 1/8 Евро-2020 по версии SofaScore
- Жеребьевку Первой и Второй лиги снова перенесли. Олимпик и Николаев под вопросом
- "Слава Украине!"- Свитолина поддержала сборную перед матчем с Швецией - ФОТО
- Даша Савина пробила отметку в 200 тысяч фолловеров и поздравила сборную Украины. ФОТО
- Девушка дня. Красавица-жена Андрея Лунина балует фанатов яркими фото на Мальорке. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...