Кирьос превзошел Джоковича, выиграв гейм на своей подаче за 43 секунды. ВИДЕО

Австралийский теннисист Ник Кирьос в матче первого раунда Уимблдона против Уго Умбера на старте четвертого сета забрал гейм на своей подаче всего за 43 секунды.

Кирьос побил достижение первой ракетки мира Новака Джоковича, который в поединке первого круга против Джека Дрейпера защитил свою подачу за 46 секунд.

Ник Кирьос обыграл Умбера в пяти сетах и вышел на итальянца Джанлуку Магера.