Кенин снялась с Олимпийских игр

Шестая ракетка мира и первый номер США София Кенин не выступит на Олимпийских играх в Токио, сообщает обозреватель Бен Ротенберг.

Американка отказалась от выступления в столице Японии из-за невозможности взять с собой кого-то из членов своей команды.

Помимо Кенин среди топ-10 от участия в Олимпиаде ранее отказались Симона Халеп и Серена Уильямс.

Накануне София Кенин во втором раунде Уимблдона сенсационно проиграла Мэдисон Бренгл.