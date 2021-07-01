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Кенин снялась с Олимпийских игр
И это только начало
Шестая ракетка мира и первый номер США София Кенин не выступит на Олимпийских играх в Токио, сообщает обозреватель Бен Ротенберг.
Американка отказалась от выступления в столице Японии из-за невозможности взять с собой кого-то из членов своей команды.
Помимо Кенин среди топ-10 от участия в Олимпиаде ранее отказались Симона Халеп и Серена Уильямс.
Накануне София Кенин во втором раунде Уимблдона сенсационно проиграла Мэдисон Бренгл.
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