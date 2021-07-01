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Джокович и Рублев – в подборке ударов дня на Уимблдоне. ВИДЕО
Лучшие виннерсы среды
фото - flashscore.com.ua
Официальный YouTube-канал Уимблдона представил самые эффектные удары и розыгрыши третьего дня травяного Шлема.
В этом видео удары от Новака Джоковича, Андрея Рублева, Кевина Андерсона, Маттео Берреттини, Кэти Бултер и других теннисистов.
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