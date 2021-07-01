Костюк бьется за место в 3-м раунде Уимблдона. Текстовая трансляция матча

Марта Костюк после успешного дебюта в основной сетке Уимблдона в матче с 17-й сеяной Кики Бертенс (6:3, 6:4) в четверг во втором раунде травяного Шлема сыграет с 56-й ракеткой мира из Латвии Анастасией Севастовой.

Матч Костюк – Севастова пройдет вторым запуском на корте №4 после женского парного поединка. Начало игры – не ранее 14:30 по киевскому времени.

Костюк и Севастова в Лондоне проведут третью очную встречу. Украинка обыграла теннисистку из Латвии на US Open-2020, но в этом сезоне дважды проиграла в Мадриде на грунте и в Истборне на траве.

Следить за главными событиями матча Костюк – Севастова на Уимблдоне вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Костюк против Севастовой во 2-м раунде Уимблдона: текстовая трансляция матча

15:26. Костюк – Севастова 6:1, 4:4

Блестящий гейм от Костюк! И у сетки Марта хороша, и укороченные вовремя дает. Отлично!

15:23. Костюк – Севастова 6:1, 3:4

С четвертого брейк-поинта таки берет Костюк гейм на подаче Севастовой. Три невынужденных ошибки сделала украинка на брейк-поинтах, а вот четвертый шанс реализовала шикарной свечкой!

15:15. Костюк – Севастова 6:1, 2:4

Два эффектных смэша прошли у Костюк в этом гейме. Теперь нужен обратный брейк!

15:12. Костюк – Севастова 6:1, 1:4

Гейм под ноль от Севастовой. Костюк после перехода нужно срочно прибавлять – иначе придется играть решающий сет.

15:09. Костюк – Севастова 6:1, 1:3

Костюк при счете 30:30 ошиблась по длине в атаке, а затем дала двойную. Севастова уходит в отрыв…

15:06. Костюк – Севастова 6:1, 1:2

Упала Костюк в начале гейма, но вроде бы с украинкой все хорошо. Ох уж эта скользкая британская трава…

15:03. Костюк – Севастова 6:1, 1:1

Севастова заиграла гораздо стабильней, но Костюк выдерживает давление и забирает затяжной гейм на своей подаче.

14:58. Костюк – Севастова 6:1, 0:1

Загнала Севастова украинку в глухую оборону и таки добилась своего. Впервые в матче Анастасия защитила свою подачу.

14:52. Костюк берет первый сет – 6:1!

Украинка сделала три брейка при одном неудачном гейме на своей подаче.

Статистика первого сета:

Виннерсы: 9-4

Невынужденные ошибки: 4-12

14:50. Костюк – Севастова 5:1

Третий гейм на приеме – и третий брейк от Костюк! У Севастовой 1 из 11 на второй подаче.

14:45. Костюк – Севастова 4:1

А вот и Севастова напомнила о своем пребывании на корте. Ни одного мяча на своей подаче не взяла Костюк в пятом гейме матча.

14:43. Костюк – Севастова 4:0

Костюк просто доминирует на корте! Три подряд виннерса выполнила украинка и повела уже с двумя брейками. Какие удары сейчас проходят у украинки – браво!

14:39. Костюк – Севастова 3:0

Ну просто идеальный гейм от Костюк! Под ноль забрала Марта свою подачу – 5-0 по виннерсам ведет украинка!

14:37. Костюк – Севастова 2:0

Брейк от украинки! Нашла Костюк атакующий удар по линии на брейк-поинте и наказала Севастову за огромное количество брака. Чего только стоят две двойных при счете 40:15.

14:32. Костюк – Севастова 1:0

Вовремя Костюк подключила первую подачу и не подпустила соперницу к брейк-поинтам.

14:28. Матч начался!

14:25. Костюк начнет матч на своей подаче.

14:20. Добрый день! UA-Футбол приглашает вместе с нами последить за матчем второго раунда Уимблдона между Мартой Костюк и Анастасией Севастовой. Теннисистки уже на корте – матч начнется через несколько минут!