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Костюк бьется за место в 3-м раунде Уимблдона. Текстовая трансляция матча
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фото - twitter.com
Марта Костюк после успешного дебюта в основной сетке Уимблдона в матче с 17-й сеяной Кики Бертенс (6:3, 6:4) в четверг во втором раунде травяного Шлема сыграет с 56-й ракеткой мира из Латвии Анастасией Севастовой.
Матч Костюк – Севастова пройдет вторым запуском на корте №4 после женского парного поединка. Начало игры – не ранее 14:30 по киевскому времени.
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Костюк и Севастова в Лондоне проведут третью очную встречу. Украинка обыграла теннисистку из Латвии на US Open-2020, но в этом сезоне дважды проиграла в Мадриде на грунте и в Истборне на траве.
Следить за главными событиями матча Костюк – Севастова на Уимблдоне вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Костюк против Севастовой во 2-м раунде Уимблдона: текстовая трансляция матча
15:26. Костюк – Севастова 6:1, 4:4
Блестящий гейм от Костюк! И у сетки Марта хороша, и укороченные вовремя дает. Отлично!
15:23. Костюк – Севастова 6:1, 3:4
С четвертого брейк-поинта таки берет Костюк гейм на подаче Севастовой. Три невынужденных ошибки сделала украинка на брейк-поинтах, а вот четвертый шанс реализовала шикарной свечкой!
15:15. Костюк – Севастова 6:1, 2:4
Два эффектных смэша прошли у Костюк в этом гейме. Теперь нужен обратный брейк!
15:12. Костюк – Севастова 6:1, 1:4
Гейм под ноль от Севастовой. Костюк после перехода нужно срочно прибавлять – иначе придется играть решающий сет.
15:09. Костюк – Севастова 6:1, 1:3
Костюк при счете 30:30 ошиблась по длине в атаке, а затем дала двойную. Севастова уходит в отрыв…
15:06. Костюк – Севастова 6:1, 1:2
Упала Костюк в начале гейма, но вроде бы с украинкой все хорошо. Ох уж эта скользкая британская трава…
15:03. Костюк – Севастова 6:1, 1:1
Севастова заиграла гораздо стабильней, но Костюк выдерживает давление и забирает затяжной гейм на своей подаче.
14:58. Костюк – Севастова 6:1, 0:1
Загнала Севастова украинку в глухую оборону и таки добилась своего. Впервые в матче Анастасия защитила свою подачу.
14:52. Костюк берет первый сет – 6:1!
Украинка сделала три брейка при одном неудачном гейме на своей подаче.
Статистика первого сета:
Виннерсы: 9-4
Невынужденные ошибки: 4-12
14:50. Костюк – Севастова 5:1
Третий гейм на приеме – и третий брейк от Костюк! У Севастовой 1 из 11 на второй подаче.
14:45. Костюк – Севастова 4:1
А вот и Севастова напомнила о своем пребывании на корте. Ни одного мяча на своей подаче не взяла Костюк в пятом гейме матча.
14:43. Костюк – Севастова 4:0
Костюк просто доминирует на корте! Три подряд виннерса выполнила украинка и повела уже с двумя брейками. Какие удары сейчас проходят у украинки – браво!
14:39. Костюк – Севастова 3:0
Ну просто идеальный гейм от Костюк! Под ноль забрала Марта свою подачу – 5-0 по виннерсам ведет украинка!
14:37. Костюк – Севастова 2:0
Брейк от украинки! Нашла Костюк атакующий удар по линии на брейк-поинте и наказала Севастову за огромное количество брака. Чего только стоят две двойных при счете 40:15.
14:32. Костюк – Севастова 1:0
Вовремя Костюк подключила первую подачу и не подпустила соперницу к брейк-поинтам.
14:28. Матч начался!
14:25. Костюк начнет матч на своей подаче.
14:20. Добрый день! UA-Футбол приглашает вместе с нами последить за матчем второго раунда Уимблдона между Мартой Костюк и Анастасией Севастовой. Теннисистки уже на корте – матч начнется через несколько минут!
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