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Свитолина сенсационно уступила во втором круге Уимблдона

Теннис
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Типичная Элина

Свитолина сенсационно уступила во втором круге Уимблдона

Новина українською

Элина Свитолина во втором раунде Уимблдона в двух сетах проиграла 44-й ракетке мира Магде Линетт (3:6, 4:6) и не смогла защитить очки за выход в полуфинал в 2019 году.

У Свитолиной был шанс переломить ход матча, но украинка при счете 4:3 не реализовала брейк-поинт, после чего проиграла гейм на своей подаче.

Свитолину погубила пассивность. За два сета украинка сделала лишь 8 виннерсов против 28 у теннисистки из Польши. Также Элина провалилась на второй подаче, выиграв лишь 29% очков, в то время как у Линетт 70%.

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В статье: Элина Свитолина Уимблдон-2021
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