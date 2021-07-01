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Свитолина сенсационно уступила во втором круге Уимблдона
Типичная Элина
Элина Свитолина во втором раунде Уимблдона в двух сетах проиграла 44-й ракетке мира Магде Линетт (3:6, 4:6) и не смогла защитить очки за выход в полуфинал в 2019 году.
Top-10 toppled ????@MagdaLinette notches the biggest win of her career, defeating No.3 seed Elina Svitolina in straight sets#Wimbledon pic.twitter.com/i3a1Okwd8Y— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2021
У Свитолиной был шанс переломить ход матча, но украинка при счете 4:3 не реализовала брейк-поинт, после чего проиграла гейм на своей подаче.
Свитолину погубила пассивность. За два сета украинка сделала лишь 8 виннерсов против 28 у теннисистки из Польши. Также Элина провалилась на второй подаче, выиграв лишь 29% очков, в то время как у Линетт 70%.
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