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Костюк в трех сетах проиграла Севастовой и покинула Уимблдон
Обидное поражение украинки
Марта Костюк во втором раунде Уимблдона не дожала Анастасию Севастову и проиграла в трех партиях (6:1, 4:6, 3:6).
Костюк с тремя брейками выиграла первый сет, а во второй партии при счете 4:4 упустила хороший шанс сделать ключевой брейк. После перехода украинка проиграла свою подачу и позволила Севастовой сравнять счет по сетам.
В решающей партии игра у Костюк не пошла – Марта проиграла два гейма на своей подаче и допустила 10 невынужденных ошибок против 10 виннерсов у Севастовой.
Марта Костюк дебютировала в основной сетке Уимблдона. В первом раунде 19-летняя украинка в двух сетах обыграла 17-ю сеяную Кики Бертенс.
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