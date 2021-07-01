Костюк в трех сетах проиграла Севастовой и покинула Уимблдон

Марта Костюк во втором раунде Уимблдона не дожала Анастасию Севастову и проиграла в трех партиях (6:1, 4:6, 3:6).

Костюк с тремя брейками выиграла первый сет, а во второй партии при счете 4:4 упустила хороший шанс сделать ключевой брейк. После перехода украинка проиграла свою подачу и позволила Севастовой сравнять счет по сетам.

В решающей партии игра у Костюк не пошла – Марта проиграла два гейма на своей подаче и допустила 10 невынужденных ошибок против 10 виннерсов у Севастовой.

Марта Костюк дебютировала в основной сетке Уимблдона. В первом раунде 19-летняя украинка в двух сетах обыграла 17-ю сеяную Кики Бертенс.