Барти переиграла россиянку во втором раунде Уимблдона

Эшли Барти в статусе лидера посева во втором раунде Уимблдона за 1 час и 32 минуты разобралась с 89-й ракеткой мира из России Анной Блинковой (4:6, 3:6).

Барти провела неоднозначный матч – первая ракетка мира допустила 9 двойных и 33 невынужденных ошибки, а также проиграла 3 гейма на своей подаче.

В первом сете Барти отыгралась со счета 0:2, а во второй партии добила Блинкову серией из двух брейков.

