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Барти переиграла россиянку во втором раунде Уимблдона
Первая ракетка мира идет дальше
Эшли Барти в статусе лидера посева во втором раунде Уимблдона за 1 час и 32 минуты разобралась с 89-й ракеткой мира из России Анной Блинковой (4:6, 3:6).
Барти провела неоднозначный матч – первая ракетка мира допустила 9 двойных и 33 невынужденных ошибки, а также проиграла 3 гейма на своей подаче.
В первом сете Барти отыгралась со счета 0:2, а во второй партии добила Блинкову серией из двух брейков.
A hard-fought win for the world No.1...@ashbarty overcomes Anna Blinkova 6-4, 6-3 on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/J8HaygDatc— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2021
Эшли Барти в третий раз подряд на Уимблдоне дошла до третьего круга, а за повторение личного рекорда на травяном Шлеме австралийка сыграет с Катержиной Синяковой.
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