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Барти переиграла россиянку во втором раунде Уимблдона

Теннис
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Первая ракетка мира идет дальше

Барти переиграла россиянку во втором раунде Уимблдона

Новина українською

Эшли Барти в статусе лидера посева во втором раунде Уимблдона за 1 час и 32 минуты разобралась с 89-й ракеткой мира из России Анной Блинковой (4:6, 3:6).

Барти провела неоднозначный матч – первая ракетка мира допустила 9 двойных и 33 невынужденных ошибки, а также проиграла 3 гейма на своей подаче.

В первом сете Барти отыгралась со счета 0:2, а во второй партии добила Блинкову серией из двух брейков.

Эшли Барти в третий раз подряд на Уимблдоне дошла до третьего круга, а за повторение личного рекорда на травяном Шлеме австралийка сыграет с Катержиной Синяковой.

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В статье: Эшли Барти Уимблдон-2021
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