Дальше без Украины: Свитолина и Костюк попрощались с Уимблдоном

Долгожданное возвращение Уимблдона для Украины очень скоро превратилось в сплошное разочарование – к четвертому дню на травяном Шлеме больше не осталось ни одной теннисистки под желто-синим флагом.

Свитолина так и не перешла на траву после Ролан Гаррос. Её теннис в матче с Линетт – полная безнадега

После матча первого раунда против Элисон ван Эйтванк мы выделили два настораживающих момента в игре Элины Свитолиной – украинка была полностью беззащитной на второй подаче и только в решающем сете заставила себя заиграть активней. Сделала ли третья ракетка Украины хоть какие-то выводы после матча с бельгийкой? Нет, нет и еще раз нет. В четверг на корт против Магды Линетт вышла та же Свитолина с единственной тактикой – просто возвращать мяч на сторону соперницы в надежде на ошибки. Не прокатило…

«Немножко пассивно» в понимании Свитолиной – это 8-28 по виннерсам, включая унизительные 3-17 в первом сете. Вот интересно – самой Элине не стыдно проигрывать вот так, когда тебя полтора часа гоняет по корту теннисистка из третьего эшелона с показателем 14-23 на турнирах Большого шлема?

А ведь Линетт не была безгрешной. Во втором сете у полячки отказала первая подача, однако Свитолина не показала ничего на приеме, заработав лишь один брейк-поинт. Этот единственный шанс украинки перевернуть ход матча Линетт отыграла четким выходом к сетке, затем сделала брейк и без проблем подала на матч. Финальный розыгрыш – просто без комментариев. Если Свитолина хотела расписаться в собственном бессилии, то у нее отлично получилось.

Top-10 toppled ????@MagdaLinette notches the biggest win of her career, defeating No.3 seed Elina Svitolina in straight sets#Wimbledon pic.twitter.com/i3a1Okwd8Y