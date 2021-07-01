Дальше без Украины: Свитолина и Костюк попрощались с Уимблдоном

Долгожданное возвращение Уимблдона для Украины очень скоро превратилось в сплошное разочарование – к четвертому дню на травяном Шлеме больше не осталось ни одной теннисистки под желто-синим флагом.

Свитолина так и не перешла на траву после Ролан Гаррос. Её теннис в матче с Линетт – полная безнадега

После матча первого раунда против Элисон ван Эйтванк мы выделили два настораживающих момента в игре Элины Свитолиной – украинка была полностью беззащитной на второй подаче и только в решающем сете заставила себя заиграть активней. Сделала ли третья ракетка Украины хоть какие-то выводы после матча с бельгийкой? Нет, нет и еще раз нет. В четверг на корт против Магды Линетт вышла та же Свитолина с единственной тактикой – просто возвращать мяч на сторону соперницы в надежде на ошибки. Не прокатило…

«Сегодня я играла немножко пассивно, а соперница брала инициативу в розыгрыше. У меня не получилось использовать свои возможности, мне было трудно доминировать в розыгрышах».

«Немножко пассивно» в понимании Свитолиной – это 8-28 по виннерсам, включая унизительные 3-17 в первом сете. Вот интересно – самой Элине не стыдно проигрывать вот так, когда тебя полтора часа гоняет по корту теннисистка из третьего эшелона с показателем 14-23 на турнирах Большого шлема?

А ведь Линетт не была безгрешной. Во втором сете у полячки отказала первая подача, однако Свитолина не показала ничего на приеме, заработав лишь один брейк-поинт. Этот единственный шанс украинки перевернуть ход матча Линетт отыграла четким выходом к сетке, затем сделала брейк и без проблем подала на матч. Финальный розыгрыш – просто без комментариев. Если Свитолина хотела расписаться в собственном бессилии, то у нее отлично получилось.

Top-10 toppled ????@MagdaLinette notches the biggest win of her career, defeating No.3 seed Elina Svitolina in straight sets#Wimbledon pic.twitter.com/i3a1Okwd8Y — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2021

«Когда ты играешь на турнире Большого Шлема, то постоянно чувствуешь давление совсем другого порядка. Иногда с этим сложно справиться, но это часть работы. Нужно постараться быть сильной, не давить на себя и стараться перебороть страхи и трудности. Сегодня у меня не было той ментальной свежести, чтобы это сделать».

А может проблема в том, что Элина Свитолина мыслями давно в свадебном платье рядом со своим возлюбленным Гаэлем Монфисом? И это нормально – в конце концов, в жизни есть намного более важные вещи, чем какой-то там теннис. Вы спросите – а как же ожидания болельщиков? Да бросьте – уже давно нет никаких ожиданий.

Костюк не хватило опыта – все решил один неудачный гейм

Сценарий матча с Анастасией Севастовой очень напоминал вчерашнее противостояние Марты Костюк против Кики Бертенс. В первом круге украинка во втором сете при счете 4:4 сделала брейк и подала на премьерную победу на Уимблдоне – сегодня Костюк была невероятно близка к повторению этого трюка, вот только Севастова в критический момент взяла инициативу в свои руки и избежала участи Бертенс.

Костюк снова убедительно провела первый сет (3 брейка, 9 виннерсов и 4-13 по невынужденным ошибкам), но во второй партии Марта начала захлебываться в собственных помарках, да и Севастова заиграла на совсем другом уровне стабильности, к чему украинка оказалась не готова.

Матч был проигран в 10-м гейме второй партии, когда Костюк на своей подаче собрала целый букет ошибок и вручила Севастовой билет в решающий сет. Психологическое преимущество перешло на сторону латвийки, и даже обратный брейк Костюк при счете 1:3 ничего не изменил – в этот день Марта на подсознательном уровне не была готова к положению догоняющей, о чем честно призналась после матча.

«Сегодня я начала матч правильно, но дальше я не очень хорошо подавала. Оба сета я была в роли догоняющей, где-то поспешила. На приеме я играла лучше, чем в Истборне, где у меня не было ни одного брейка за весь матч. Здесь же я сделала пять брейков».

Первая проба пера Марты Костюк на Уимблдоне получилась очень достойной, особенно на фоне того, что юная украинка в Лондоне снова столкнулась со старой травмой плеча. Нет сомнений – дальше будет лучше.