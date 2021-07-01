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Уимблдон. Федерер, Кирьос и Чилич идут дальше, Димитров и Монфис сходят с дистанции

Теннис
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Очередной игровой день

Уимблдон. Федерер, Кирьос и Чилич идут дальше, Димитров и Монфис сходят с дистанции

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

В Лондоне продолжается Уимблдонский турнир. Сегодня, первого июля, в мужской сетке проходили матчи первого и второго кругов. Среди самых ярких результатов отметим победы Роджера Федерера, Ника Кирьоса, Марина Чилича, Данила Медведева.

А вот Грегор Димитров проиграл. Как и жених Элины Свитолиной Гаэль Монфис. Прекратил свой путь также японец Кей Нисикори.

Самые интересные результаты игрового дня:

  • М. Кецманович (Сербия) - Р. Баутиста-Агут (Испания) 3:6; 3:6; 7:6; 6:3; 3:6
  • П. Мартинес (Испания) - Г. Монфис (Франция) 6:3; 6:4; 4:6; 7:6
  • К. Нисикори (Япония) - Дж. Томпсон (Австралия) 5:7; 6:4; 4:6; 7:6
  • А. Бублик (Казахстан) - Г. Димитров (Болгария) 6:4; 7:6; 7:6
  • М. Чилич (Хорватия) - Б. Бонзи (Франция) 6:4; 3:6; 6:3; 7:6
  • Дж. Магер (Италия) - Н. Кирьос (Австралия) 6:7; 4:6; 4:6
  • Р. Федерер (Швейцария) - Р. Гаске (Франция) 7:6; 6:1; 6:4
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В статье: Роджер Федерер
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