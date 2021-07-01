Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уимблдон. Федерер, Кирьос и Чилич идут дальше, Димитров и Монфис сходят с дистанции
Очередной игровой день
фото - flashscore.com.ua
В Лондоне продолжается Уимблдонский турнир. Сегодня, первого июля, в мужской сетке проходили матчи первого и второго кругов. Среди самых ярких результатов отметим победы Роджера Федерера, Ника Кирьоса, Марина Чилича, Данила Медведева.
А вот Грегор Димитров проиграл. Как и жених Элины Свитолиной Гаэль Монфис. Прекратил свой путь также японец Кей Нисикори.
Самые интересные результаты игрового дня:
- М. Кецманович (Сербия) - Р. Баутиста-Агут (Испания) 3:6; 3:6; 7:6; 6:3; 3:6
- П. Мартинес (Испания) - Г. Монфис (Франция) 6:3; 6:4; 4:6; 7:6
- К. Нисикори (Япония) - Дж. Томпсон (Австралия) 5:7; 6:4; 4:6; 7:6
- А. Бублик (Казахстан) - Г. Димитров (Болгария) 6:4; 7:6; 7:6
- М. Чилич (Хорватия) - Б. Бонзи (Франция) 6:4; 3:6; 6:3; 7:6
- Дж. Магер (Италия) - Н. Кирьос (Австралия) 6:7; 4:6; 4:6
- Р. Федерер (Швейцария) - Р. Гаске (Франция) 7:6; 6:1; 6:4
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо открыло сбор ничьей 4:4 с Базелем
- Атака, замены, конец грандов и Андрей Шевченко как исключение. Главные тенденции 1/8 финала Евро-2020
- Два игрока сборной Украины - в топ-5 лучших игроков Евро-2020 по перехватам
- Свитолина обыграла бельгийку на старте Уимблдона. Как это было
- Девушка дня. Главная фанатка молодой звезды сборной Италии Федерико Кьезы. ФОТО
- Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...