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Уимблдон. Победы Кербер, Остапенко и Гофф, неожиданные поражения Саккари и Азаренко
Не без неожиданностей
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Продолжается Уимблдонский турнир – один из четырех турниров Большого Шлема. Как и у мужчин, в женской сетке проходят матчи первого и второго кругов. Немного ранее свои поединки проиграли украински Марка Костюк и Элина Свитолина. Но есть и другие интересные результаты.
В частности, отмечаем неожиданные поражения белоруски Азаренко и гречанки Саккари. А вот Остапенко, Кербер и юная Корри Гофф идут дальше. Также прошла свою соперницу чешка Крейчикова.
Самые интересные результаты игрового дня:
- А. Петкович (Германия) - Б. Крейчикова (Чехия) 5:7; 4:6
- М. Саккари (Греция) - Ш. Роджерс (США) 5:7; 4:6
- А. Кербер (Германия) - С. Соррибес-Тормо (Испания) 7:5; 5:7; 6:4
- Д. Касаткина (Россия) - Е. Остапенко (Латвия) 1:6; 6:3; 6:8
- Е. Веснина (Россия) - К. Гофф (США) 4:6; 3:6
- В. Азаренко (Беларусь) - С.М. Кырстя (Румыния) 6:7; 6:3; 4:6
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