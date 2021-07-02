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Уимблдон. Победы Кербер, Остапенко и Гофф, неожиданные поражения Саккари и Азаренко

Теннис
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Не без неожиданностей

Уимблдон. Победы Кербер, Остапенко и Гофф, неожиданные поражения Саккари и Азаренко

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UA-Футбол
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Продолжается Уимблдонский турнир – один из четырех турниров Большого Шлема. Как и у мужчин, в женской сетке проходят матчи первого и второго кругов. Немного ранее свои поединки проиграли украински Марка Костюк и Элина Свитолина. Но есть и другие интересные результаты.

В частности, отмечаем неожиданные поражения белоруски Азаренко и гречанки Саккари. А вот Остапенко, Кербер и юная Корри Гофф идут дальше. Также прошла свою соперницу чешка Крейчикова.

Самые интересные результаты игрового дня:

  • А. Петкович (Германия) - Б. Крейчикова (Чехия) 5:7; 4:6
  • М. Саккари (Греция) - Ш. Роджерс (США) 5:7; 4:6
  • А. Кербер (Германия) - С. Соррибес-Тормо (Испания) 7:5; 5:7; 6:4
  • Д. Касаткина (Россия) - Е. Остапенко (Латвия) 1:6; 6:3; 6:8
  • Е. Веснина (Россия) - К. Гофф (США) 4:6; 3:6
  • В. Азаренко (Беларусь) - С.М. Кырстя (Румыния) 6:7; 6:3; 4:6
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В статье: Уимблдон
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