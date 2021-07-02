Уимблдон. Победы Кербер, Остапенко и Гофф, неожиданные поражения Саккари и Азаренко

Продолжается Уимблдонский турнир – один из четырех турниров Большого Шлема. Как и у мужчин, в женской сетке проходят матчи первого и второго кругов. Немного ранее свои поединки проиграли украински Марка Костюк и Элина Свитолина. Но есть и другие интересные результаты.

В частности, отмечаем неожиданные поражения белоруски Азаренко и гречанки Саккари. А вот Остапенко, Кербер и юная Корри Гофф идут дальше. Также прошла свою соперницу чешка Крейчикова.

Самые интересные результаты игрового дня: