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Удары Барти и Кирьоса – среди лучших моментов дня на Уимблдоне. ВИДЕО
Главные хайлайты дня на травяном Шлеме
фото - flashscore.com.ua
Официальный YouTube-канал Уимблдона опубликовал лучшие моменты вчерашнего дня.
В этом видео эффектные виннерсы от Эшли Барти, Ника Кирьоса, Ришара Гаске, Анжелик Кербер и других теннисистов.
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