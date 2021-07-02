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В третий раунд Уимблдона вышли только 4 теннисистки из топ-10 посева
Фаворитки привычно рассыпались
фото - wimbledon.com
Накануне на Уимблдоне определились все пары третьего раунда. В женском одиночном разряде до этой стадии смогли дойти лишь 4 теннисистки из первой десятки посева.
Борьбу на травяном Шлеме продолжают Эшли Барти, Арина Соболенко, Ига Швёнтек и Каролина Плишкова.
Бьянка Андрееску, Серена Уильямс, Белинда Бенчич и Петра Квитова проиграли в первом круге, а Элина Свитолина и София Кенин вылетели после матче второго раунда.
В третий раунд Уимблдона вышли только семь победительниц турниров Большого шлема – Эшли Барти, Ига Швёнтек, Барбора Крейчикова, Анжелик Кербер, Елена Остапенко, Слоан Стивенс и Гарбинье Мугуруса.
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