В третий раунд Уимблдона вышли только 4 теннисистки из топ-10 посева

Накануне на Уимблдоне определились все пары третьего раунда. В женском одиночном разряде до этой стадии смогли дойти лишь 4 теннисистки из первой десятки посева.

Борьбу на травяном Шлеме продолжают Эшли Барти, Арина Соболенко, Ига Швёнтек и Каролина Плишкова.

Бьянка Андрееску, Серена Уильямс, Белинда Бенчич и Петра Квитова проиграли в первом круге, а Элина Свитолина и София Кенин вылетели после матче второго раунда.

В третий раунд Уимблдона вышли только семь победительниц турниров Большого шлема – Эшли Барти, Ига Швёнтек, Барбора Крейчикова, Анжелик Кербер, Елена Остапенко, Слоан Стивенс и Гарбинье Мугуруса.