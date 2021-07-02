  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надежда Киченок прорвалась во второй раунд Уимблдона в паре
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надежда Киченок прорвалась во второй раунд Уимблдона в паре

Теннис
(1 голосов)

Матч получился очень непростым

Надежда Киченок прорвалась во второй раунд Уимблдона в паре

Новина українською

Надежда Киченок и румынка Ралука Олару в первом раунде Уимблдона в двухчасовом противостоянии оформили волевую победу над Лейлой Фернандес и Анастасией Потаповой (2:6, 6:3, 8:6).

В решающем счете Киченок и Олару упустили подачу на матч и не реализовали четыре матч-бола, но при счете 5:6 все же смогли организовать решающий рывок.

Следующими соперницами Киченок и Олару на Уимблдоне станут Сабрина Сантамария и Тамара Цидансек.

Надежда Киченок на Уимблдоне с 2014 года однажды дошла до третьего раунда.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Надежда Киченок Уимблдон-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...