Надежда Киченок прорвалась во второй раунд Уимблдона в паре

Надежда Киченок и румынка Ралука Олару в первом раунде Уимблдона в двухчасовом противостоянии оформили волевую победу над Лейлой Фернандес и Анастасией Потаповой (2:6, 6:3, 8:6).

В решающем счете Киченок и Олару упустили подачу на матч и не реализовали четыре матч-бола, но при счете 5:6 все же смогли организовать решающий рывок.

Следующими соперницами Киченок и Олару на Уимблдоне станут Сабрина Сантамария и Тамара Цидансек.

Надежда Киченок на Уимблдоне с 2014 года однажды дошла до третьего раунда.