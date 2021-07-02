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Надежда Киченок прорвалась во второй раунд Уимблдона в паре
Матч получился очень непростым
Надежда Киченок и румынка Ралука Олару в первом раунде Уимблдона в двухчасовом противостоянии оформили волевую победу над Лейлой Фернандес и Анастасией Потаповой (2:6, 6:3, 8:6).
В решающем счете Киченок и Олару упустили подачу на матч и не реализовали четыре матч-бола, но при счете 5:6 все же смогли организовать решающий рывок.
Следующими соперницами Киченок и Олару на Уимблдоне станут Сабрина Сантамария и Тамара Цидансек.
Надежда Киченок на Уимблдоне с 2014 года однажды дошла до третьего раунда.
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