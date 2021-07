Федерер стал рекордсменом Открытой эры тенниса

Роджер Федерер накануне в рекордный 18-й раз вышел в третий раунд Уимблдона, обыграв в трех сетах Ришара Гаске (7:6, 6:1, 6:4).

Также швейцарец в 39-летнем возрасте стал самым возрастным теннисистом в третьем круге Уимблдона с 1975 года, когда до этой же стадии в Лондоне дошел 40-летний Кен Роузолл.

Moving on ????



Eight-time Champion @rogerfederer is the oldest man since Ken Rosewall in 1975 to make the third-round at @Wimbledon. #Wimbledon pic.twitter.com/xUxyxvbKVD