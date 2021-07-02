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Федерер стал рекордсменом Открытой эры тенниса

Теннис
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Очередное достижение великого швейцарца

Федерер стал рекордсменом Открытой эры тенниса

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Роджер Федерер накануне в рекордный 18-й раз вышел в третий раунд Уимблдона, обыграв в трех сетах Ришара Гаске (7:6, 6:1, 6:4).

Также швейцарец в 39-летнем возрасте стал самым возрастным теннисистом в третьем круге Уимблдона с 1975 года, когда до этой же стадии в Лондоне дошел 40-летний Кен Роузолл.

Следующим соперником Роджера Федерера на Уимблдоне станет британец Кэмерон Норри.

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В статье: Роджер Федерер Уимблдон-2021
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