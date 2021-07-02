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Федерер стал рекордсменом Открытой эры тенниса
Очередное достижение великого швейцарца
фото - flashscore.com.ua
Роджер Федерер накануне в рекордный 18-й раз вышел в третий раунд Уимблдона, обыграв в трех сетах Ришара Гаске (7:6, 6:1, 6:4).
Также швейцарец в 39-летнем возрасте стал самым возрастным теннисистом в третьем круге Уимблдона с 1975 года, когда до этой же стадии в Лондоне дошел 40-летний Кен Роузолл.
Moving on ????— ITF (@ITFTennis) July 2, 2021
Eight-time Champion @rogerfederer is the oldest man since Ken Rosewall in 1975 to make the third-round at @Wimbledon. #Wimbledon pic.twitter.com/xUxyxvbKVD
Следующим соперником Роджера Федерера на Уимблдоне станет британец Кэмерон Норри.
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